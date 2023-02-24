Mizan Ne Demek? Dinde Mizan Nedir, Ne Anlama Gelir?

Mizan ne demek sorusuna cevap bulmak için öncelikle kelimenin sözlük anlamını inceleyebilirsiniz. Din kültürü derslerinde de bu kelimenin kullanıldığını görürsünüz. Din kültüründe mizan nedir? Zaman zaman bir muhasebe terimi olarak da bu kelime karşınıza çıkacaktır. Muhasebede mizan ne demek? Tasavvuf eserlerinde de mizan kelimesinin kullanıldığı çok sayıda örnek vardır. Ahirette mizan nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mizan Ne Demek?

Mizan kelimesinin Türkçede yaygın olarak kullanılan bir kelime olduğunu söyleyemeyiz. Öncelikle TDK sözlüğünden kelimenin anlamını inceleyebilirsiniz. Bu kaynakta mizan kelimesinin karşılığı "tartı, terazi" şeklinde geçer. Mizan kelimesi din ve muhasebe terimi olarak da karşınıza çıkar.

Mizan Arapça kökenli bir kelimedir. Günlük hayatta çok kullanılmasa da kelimenin yazışma dili ve eserlerde yaygın şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz.

Din Kültüründe Mizan Nedir?

Mizan kelimesi daha çok dini bir terim olarak karşınıza çıkar. İslam inancına göre herkes öldükten sonra dirilecektir. Mahşer yerinde hesaplar görülecek ve herkesin sevap ve günahları tartılacaktır. Bu adalet terazisi mizan olarak isimlendirilmiştir. Kimi zamanlarda "mizanda görüşürüz" şeklinde kullanılan sitem dolu söz buna işarettir.

Muhasebede Mizan Ne Demek?

Mizan bir muhasebe terimi olarak da karşınıza çıkar. Hesaplarda borç ve alacak kısımlarının bulunduğu tablolar mizan olarak isimlendirilir. Mizan, hesapların usule uygun şekilde tutulup tutulmadığının da özet olarak gösterildiği bir evraktır.