Mizansen Ne Demek? Tiyatro Terimi Olarak Mizansen Nedir, Örnekleri Neler?

Mizansen ne demek ya da mizansen yapmak ne demek, Türkçe sözlükte düzenti ve düzentileme olarak geçmektedir. Bu anlamın yanında tiyatroda mizansen nedir, cevaplayacak olursak: "Yönetmenin, bir oyunu anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma çalışmalarının tümü." olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda bir durumu olduğundan değişik göstermek, olarak da tanımlanır. Mizansen örnekleri ve eş anlamlısı, sözcüğün hem diğer anlamları hem de örnekleri açısından açıklayıcı olacaktır.

Mizansen Ne Demek?

Tiyatroda terim olarak kullanılan birden fazla kavram bulunmaktadır. Mizansen kelimesi tiyatro açılımında ve Türkçede "sahneye koyma" anlamına gelir. Türkçe sözlükte ise düzenti ve düzentileme olarak açıklanır. Sahneye koyucunun belli bir oyun için oyuncuları düzene alması ve onları oyuna uygun bir uyum içine sokması için yaptığı hazırlık, çalışmadır. Kelimenin etimolojik kökenine baktığımızda ise:

Fransızca mise en scéne "sahneye koyma" deyiminden alıntı olarak kabul edilir. Fransızca deyim mise "koyma" ve yine Fransızca scéne "sahne" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu kelimenin edebiyat tarihimizde ilk kullanım zamanı da mevcuttur. Mizansen kelimesi tarihte ilk kez Hüseyin Rahmi Gürpınar kullanmıştır.

Tiyatro Terimi Olarak Mizansen Nedir?

Türkçede "sahneye koyma, düzentileme, düzenti" olarak kullanılan mizansen tiyatro anlamı karşılığı kısaca "sahneye koymak" demektir. Fransızcada, Mise en scène, meez-ahn-sen olarak telaffuz edilir. Bir oyun ya da filmdeki genel duygu tonunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

İnsanlar da dahil olmak üzere sahneye ya da kameranın önüne yerleştirilen her şey mizanseni kapsar. Başka bir ifadeyle mizansen, bir prodüksiyonun( yapımın) görsel sunumuna ve genel "görünümüne" katkıda bulunan her şeyi kapsayan bir bütündür. Fransızcadan çevrildiğinde, "sahneye çıkarmak" anlamına gelir.

Mizansen Örnekleri Neler?

Mizansen kelimesine örnek cümle kullanımları verecek olursak:

• "Piyes falsoları, yersiz mizansenleriyle devam ediyor." – C. Uçuk

• "Bu bir mizansendi, inceden inceye düzenlenmiş bir sahne." – T. Buğra

• Oyun sahneye güzel bir mizansenle koyulmuştu.

• Shakespeare oyunlarındaki bütün mizansenler yerli yerindeydi.