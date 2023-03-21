Mn Hangi Element? Periyodik Tabloda Mn Neyin Sembolü?

Periyodik tabloda bir ya da birkaç harfle gösterilen elementlerin sembolleri internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Bazı elementler gerek kullanım alanlarının çok geniş olması sebebiyle gerekse dünya üzerinde çok bol bulunması nedeniyle daha fazla araştırılıyor. Bu yazımızda periyodik tabloda Mn simgesi hangi elementin sembolüdür? sorusunun cevabını hep birlikte inceleyeceğiz...

MN HANGİ ELEMENT?

Mn simgesi Mangan ya da Mangenez adıyla anılan elementin simgesidir. Mangan elementi periyodik tablonun en renkli elementlerinden biridir.

MANGANEZ ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Periyodik tabloda metaller arasında yer alan Mangan veya manganez elementinin atom numarası 25'tir ve geçiş metallerinden biridir.

Manganez elementinin keşfi 1700'lü yıllara dayanır. Manganeze dair ilk çalışma Avusturyalı kimyager Ignatius Kaim tarafından yapılmış olsa da element 1774 yılında İsveçli kimyacı Johan Gottlieb Gahn tarafından keşfedilmiştir.

Periyodik tablonun 7-B grubunda yer alan Manganez grimsi metalik bir renge sahiptir.

Doğada maddenin katı halinde ve saf halde de bulunabilen Manganez elementi saf haliyle oldukça kırılgan olduğu için pek kullanışlı değildir.

Manganez elementinin en popüler alaşımlarından biri çelikle yaptığı alaşımdır. Kendi haliyle kırılgan olan manganez çeliğe eklendiği zaman dayanıklılığı artar. Aynı zamanda çeliğin paslanma ve aşınmasını engellediği bilinen manganez elementi paslanmaz çelik yapımının olmazsa olmazıdır. Manganezin çelik ve demir alaşımları tren raylarında ve hapishanelerin demir parmaklıklarında karşımıza çıkar.

Genellikle metal sanayiinde kullanılan manganez elementi oksitlendiği zaman pek çok farklı renge bürünmesiyle dikkat çeker. Bu özelliği sayesinde manganezin renklendirici olarak kullanıldığı da bilinen özelliklerinden biridir.

Manganın bir diğer önemli kullanım alanı da Çinko karbon ve alkalinli pillerin üretimidir.

İyi bir iletken olduğu bilinen manganez elementi ısıyı ve elektriği çok iyi iletir.

Manganez elementi 2061 derecede kaynar ve 1244°C ise erir.

Yeryüzünde en sık rastlanan metallerden biri olan mangan elementi öncelikle demir olmak üzere, bakır, alüminyum ve silisyum ile alaşımlarıyla öne çıkar.

Manganez alaşımlarının en çok kullanılanları silikomangan (%65-70 Mn) ve ferromangan (%78 Mn) alaşımlarıdır.

Manganın çok sık birlikte kullanıldığı diğer element de demirdir. Manganez elementi demirde sülfür, fosfor ve oksijen giderici olarak kullanılır.

Manganez toprak verimliliği için de oldukça önemlidir. Öyle ki manganez bakımından yetersiz olan topraklarda tarım yapılabilmesi için mangan katkılı gübre kullanılması gerekir.

Manganezin tüm canlılar için hayati önemi vardır. Bitkilerin fotosentez işleminde sudan oksijen üretmekle görevli enzimlerin yapısında manganeze bulunur. Hayvanların yemlerine manganez karıştırıldığı, insan vücudunda da B1 vitaminin işlenmesi için manganeze ihtiyaç duyulduğu bilinir.

Ayrıca insan vücudunda iskelet sistemi sağlığı için de manganeze ihtiyaç duyulur. Kemikleri güçlendirdiği bilinen manganezin eksikliği durumunda kemiklerin yapısı güçsüzleşir ve kırılganlaşır. İnsan vücudunda aşağı yukarı 12 mg manganez bulunuyor.

İnsan vücudunda Manganez eksikliği durumunda yorgunluk, hafıza problemleri, çocuklarda ve bebeklerde büyüme geriliği gibi problemler de baş gösterir.

MN PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Mangan ya da manganez elementi periyodik tablo üzerinde 7B grbunda, 4. periyotta ve d blokta bulunur.