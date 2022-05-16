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Giriş Tarihi: 16.5.2022 11:41 Son Güncelleme: 16.5.2022 11:41

Mod Nedir? Mod (Tepe Değer) Ne Demek, Nasıl Bulunur Ve Hesaplanır?

Mod Nedir? Mod Tepe Değer Ne Demek, Nasıl Bulunur Ve Hesaplanır?

Gerek günlük yaşantı içerisinde gerekse akademik anlamda matematikten sıklıkla faydalanılmaktadır. Matematik birçok alana ayrılmaktadır, bunun yanı sıra içerisinde barındırmış olduğu, Mod (Tepe Değer) benzeri konuları sayesinde vazgeçilmez bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mod nedir? Mod (Tepe Değer) matematik bilimi içerisinde tekrar eden sayı değerlerinin çözümlenmesi için vazgeçilmez bir çalışma yöntemidir. Özellikle öğrenciler için, Mod nedir? Mod (Tepe Değer) ne demek, nasıl bulunur ve hesaplanır? Sorularını haberimizde cevapladık...

Matematik bilimi içerisindeki veriler arasında, en çok tekrarlanan değerler olan Mod (Tepe Değer) birçok alanda ve çözümlemede öğrencilere kolaylık sağlayan çalışmalar arasında yerini almaktadır. Bu sebeple, öğrenciler tarafından mutlaka bilinmesi gereken Mod (Tepe Değer) ne demek, nasıl bulunur ve hesaplanır cevaplarını detaylıca inceledik...

Mod Nedir?

Tepe değer ya da Mod; sayıların arasında en fazla tekrar eden değerler olarak adlandırılmaktadır. Tekrarlanan bu değer sayılarına ise frekans ismi verilmektedir. Bir veri kümesi içerisinde ya da not dağılımı sırasında en çok tekrarlanan değere Mod (Tepe Değer) denmektedir. Bu sebeple Mod, eğitim alanında sıklıkla ve tereddütsüz şekilde kullanılmaktadır.

Herhangi bir veri grubu içerisinde en fazla tekrar eden veriler, aynı sayıda bulunuyor ise bu, birden fazla tepe değer bulunduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca yine bir veri grubunda bulunan sayılar birbirinden tamamen farklıysa ya da aynı sayı üzerinde tekrarlanıyor ise, bu veri grubunun tepe değeri bulunmamaktadır.

Mod Ne Demek?

Merkezi eğilim ölçüleri arasında yer alan Mod, sayısal veri grubu içerisinde bulunan ve en çok tekrar eden değer anlamına gelmektedir. Tekrarlanan bu değerlerin sayıları ise frekans olarak isimlendirilmektedir. Örneğin; 2, 8, 7, 2, 5, 5, 2, 9, 2, 4, bu sayılar içerisinde tekrarlanan sayı 2'dir ve frekansı ise 4'tür. Frekansının 4 olmasının sebebi ise, bu sayının 4 defa tekrar edilmiş olmasıdır.

Tepe Değer Nedir?

Örneğin, bir sınıfın, notlarının sıralamasını gösteren veriler grubu içerisinde bulunan sayılar; bu grubun tepe değeri ya da modu olarak bilinmektedir. Örneğin; bir sınıfın notları; 25, 50, 70, 35, 70, 50, 70, 25, 70, 50 ise, bu grubun tepe değeri ya da mod değeri, 70'tir çünkü en fazla tekrarlanan sayı 70'tir ve yine bu grubun frekansı 4'tür çünkü 70 sayısı toplamda 4 defa tekrarlanmıştır. Bu duruma bağlı olarak dikkat edilmesi gereken bazı durumlar da bulunmaktadır. Örneğin; buna benzer bir veri grubu içerisinde, sayılar birer defa verilmişse, bu verilerin mod değeri ya da tepe değeri bulunmamaktadır.

Mod Nasıl Bulunur?

Mod, bir veri grubu içerisinde art arda sıralanmış sayıların arasındaki en fazla tekrar eden sayının ve tekrar ediliş miktarının ele alınması ile bulunabilmektedir. Mod değer ya da tepe değer bulunduğunda, veri grubu içerisinde bu tepe değerin frekansı da bulunmalıdır. Mod veya Tepe Değer nasıl bulunur? Dilerseniz soru cevap şeklinde örnekler ile açıklayalım;

  • Soru: Bir sınıfın öğrencilerinin aldığı sınav notları; 60, 75, 25, 60, 70, 25, 60, 20, 60 ise, Mod (Tepe Değer) kaçtır?
  • Cevap: Mevcut frekansı en çok tekrar edilen sayı 60 olduğu için, Mod (Tepe Değer) 60'tır. Bu veri grubunun frekansı ise en fazla tekrar edilmesinden dolayı 4'tür.

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Mod Nedir? Mod (Tepe Değer) Ne Demek, Nasıl Bulunur Ve Hesaplanır?
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