Moda Tasarım Bölümleri - 2 ve 4 Yıllık Moda Tasarım Bölümleri Neler, Hangi Okullarda Var?

Moda tasarım bölümleri hem iki yıllık meslek yüksekokullarında hem de dört yıllık lisans programlarında sunulmaktadır. İki yıllık programlar daha çok uygulamaya yönelik olup, öğrencilere sektöre hızlı bir giriş yapma fırsatı verirken, dört yıllık programlar daha kapsamlı bir eğitim sunarak öğrencilere teorik bilgi ve geniş kapsamlı projeler üzerinde çalışma fırsatı tanır. 2 ve 4 yıllık moda tasarım bölümleri neler, hangi okullarda var soruları bu fırsata ulaşma imkânı sağlar.

Moda Tasarım Bölümleri

Moda tasarım bölümleri, öğrencilere hem estetik bakış açısı kazandırırken hem de iş dünyasına yönelik bilgi ve beceriler sunar. Her iki program türü de moda dünyasında kariyer yapmak isteyenler için çeşitli fırsatlar sunmakta, öğrencileri sektöre hazırlamaktadır.

2 ve 4 Yıllık Moda Tasarım Bölümleri Neler, Hangi Okullarda Var?

2 ve 4 yıllık moda tasarım bölümlerinin bulunduğu tüm üniversiteleri inceleyecek olursak eğer:

• Akdeniz Üniversitesi

• Amasya Üniversitesi

• Ankara Üniversitesi

• Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

• Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

• Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

• Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

• Bursa Uludağ Üniversitesi

• Çukurova Üniversitesi

• Düzce Üniversitesi

• Ege Üniversitesi

• Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

• Giresun Üniversitesi

• Hitit Üniversitesi

• Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

• Kafkas Üniversitesi

• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

• Karabük Üniversitesi

• Karadeniz Teknik Üniversitesi

• Kırklareli Üniversitesi

• Malatya Turgut Özal Üniversitesi

• Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

• Marmara Üniversitesi

• Munzur Üniversitesi

• Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

• Ordu Üniversitesi

• Pamukkale Üniversitesi

• Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

• Tarsus Üniversitesi

• Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

• Uşak Üniversitesi

• Avrasya Üniversitesi

• Haliç Üniversitesi

• İstanbul Arel Üniversitesi

• İstanbul Aydın Üniversitesi

• İstanbul Beykent Üniversitesi

• İstanbul Bilgi Üniversitesi

• İstanbul Gelişim Üniversitesi

• İstanbul Kültür Üniversitesi

• İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

• İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

• İstanbul Topkapı Üniversitesi

• Maltepe Üniversitesi