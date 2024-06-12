Model Eş Anlamlısı Nedir? Model Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İfadeleri çeşitlendirerek dili daha çarpıcı konuşmamıza olanak sağlayan eş anlamlı kelimelere hem yazıda hem de günlük konuşmada sıklıkla başvuruyoruz. Yabancı kökenli bir sözcük olan ve Fransızcadan dilimize geçen "model" sözcüğü de eş anlamlı karşılıkları bulunan kelimeler arasında yerini alır. Tüm eş anlamlısı olan sözcükler gibi model kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilmek dili daha etkin kullanmaya katkı sağlar.

Model Sözcüğüyle Aynı Anlama Gelen Sözcükler

"Model" sözcüğü, Latince kökenli olup "ölçü" anlamına gelen "modus" kelimesinden türetilmiştir. Ancak kelime Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Kelimenin Fransızca orijinali "modele" biçiminde yazılır ve "örnek", "şablon" anlamlarında kullanılır. Bu kelime aynı zamanda moda alanında mankenlik mesleğine ve bir giyim ürününü tanıtmak amacıyla üretilen cansız vitrin mankenlerine de işaret eder.

"Model" kelimesiyle aynı anlamı taşıyan ya da onunla yakın anlamlı olan ve ondan farklı şekilde yazılan kelimeler birbirinin eş anlamlısıdır. Bu tanımlamaya göre model kelimesinin birden çok eş anlamlısı bulunur;

Örnek

Şablon

Numune

Biçim

Misal

Emsal

Tasarı

Manken

Prototip

Model Sözcüğünün Eş Anlamlısı Olan Sözcüklerin Cümle İçinde Kullanımı

Sözcüklerin anlamlılarını daha iyi kavramak ve onları doğru şekilde kullanmak için cümle içinde geçen örnekler yararlı olacaktır. Model sözcüğünün eş anlamlı olduğu kelimelerin cümle içinde kullanışları;