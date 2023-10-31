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Giriş Tarihi: 31.10.2023 09:51 Son Güncelleme: 31.10.2023 10:10

“Model uydu” ile TEKNOFEST’te KKTC’yi temsil edecek

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığında düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e katılmaya hazırlanıyor. KKTC’de bir ilke imza atarak “Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması”na katılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Uzay teknolojilerine olan ilgiyi arttırmayı hedefleyen yarışma, üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini sergilemesini de amaçlıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Model uydu” ile TEKNOFEST’te KKTC’yi temsil edecek

TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan "Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması"na başvurmaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans öğrencileri, yarışmada, kurdukları "SCORPIUS NEU" takımı ile yer almayı hedefliyor.

YDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Özlem Sabuncu'nun desteği ile çalışmalarını sürdüren "SCORPIUS NEU" takımı, YDÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans öğrencileri Melisa Eskisağır, Talha Baysal, Ulya Yaman, Yasir Akpınar, Haytham Khalifah, İlke İleri, Fatih Emrem ve Buğra Özdemir'den oluşuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin yetkin akademik kadrolarının imzasını taşıyan bilimsel proje ve yayınlarla, sahip olduğu yetkinleri dünya ile paylaştığını vurgulayan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Şanlıdağ, "Aynı zamanda öğrencilerimize aktardığımız bu kabiliyetlerle, lisans düzeyinden başlamak üzere, öğrencilerimizi de araştırmaya ve proje geliştirmeye teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin model uydu ile 'Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması'da büyük bir başarı yakalayacaklarına inanıyoruz. Her alanda olduğu gibi bu projede de öğrencilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

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“Model uydu” ile TEKNOFEST’te KKTC’yi temsil edecek
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