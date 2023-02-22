Modern Atom Teorisi Nedir? Modern Atom Modelini Kim Buldu, Özellikleri Neler, Hangi Model?

Modern atom teorisi birçok insanın duyduğu ve hakkında merak edilen soruların fazla olduğu bir alandır. Soruların en temelinde modern atom teorisi nedir sorusu yatmaktadır. Bununla birlikte modeli kimin bulduğu, özellikleri ve hangi model oluşu da merak uyandıran başlıklardandır. Bu yazımızla birlikte merak edilen birçok soruya yanıt bulmaya çalıştık ve metnimizi sizler için derledik. İyi okumalar…

Modern Atom Teorisi Nedir?

Modern atom teorisi kimya ve fizik bilimiyle ilgili bir teoridir ve Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr gibi birçok bilim insanının üzerinde araştırmalar yaptığı ve bununla birlikte birçok atom modeli oluşturulan bir teoridir. Modern atom modelinin bir diğer ismi ise Kuantum Atom Teorisidir. Maddenin doğası üzerine kurulan bu teori, atom adı verilen ayrık yapılardan meydana gelen bilimsel teoriyi içermektedir. Atom en küçük yapı taşıdır ve evrende bilinen tüm maddelerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini taşımaktadır. Atomu inceleyen bu atom modeli proton, nötron ve elektronların hareket ve konum durumlarının belirlenmesiyle oluşturulmuştur. Bu teoriye göre elektronların hızının ve konumunun bulanamayacağı, ancak elektronların belirli yörüngesel hareketlerde bulunduğu kabul edilmiştir.

Modern Atom Modelini Kim Bulmuştur?

Thomson, Bohr, Rutherford ve Dalton gibi bilim insanları atomun yapısını ve şeklini incelemiş, bu şekiller üzerine çalışmalar yapmıştır. Yapılan çalışmalarla birlikte pek çok atom modeli meydana getirmiştir ve modern atom teorisi diğer oluşturan teorilerin son halidir. 1924 yılında Fransız Louis de BROGLİE, maddenin ışık gibi hem dalga hem de parçacık özelliği gösterdiğini ileri sürmüştür. 1925 yılında Alman fizikçi Werner HEİSENBERG, belirsizlik prensibini ortaya atmıştır. Bu prensibe göre, bir elektronun bulunduğu yeri ve o yerdeki hızını aynı anda ölçmek mümkün değildir. Bu teori Bohr modelindeki atomun yerinin bilinmesi teorisini çürütmüştür. 1926 yılında Avusturyalı fizikçi SCHRÖDİNGER, teorileri birleştirerek, atomun dalga mekaniği modelini yani modern atom teorisini geliştirmiştir. Elektronların konumunun ve hızının aynı anda yer alamayacağını kabul eden, belirli yörüngesel hareketlerde yer alan elektronların varlığı kabul eden bu teori Bohr atom modeline çok yakın görülmüştür. Böylelikle modern atom modeli, Bohr'un ve kendisinden önceki ve sonraki bilim insanlarının atom hakkındaki tecrübe ve birikimlerinden doğmuştur.

Modern Atom Teorisinin Özellikleri Nelerdir?

Modern atom teorisine göre atomlarda, temel enerji düzeyleri bulunmaktadır. Her enerji düzeyinde n kadar alt enerji seviyesi bulunur. Alt enerji seviyeleri s,p,d,f alt tabakalarıdır.

Elektronların bulunma olasılığı en fazla olan alt enerji düzeylerine orbital denir.Orbitallerin bulunduğu alt enerji tabakasının adını alır.

s alt tabakasında 1 tane s orbitali

p alt tabakasında 3 tane p orbitali

d alt tabakasında 5 tane d orbitali

f alt tabakasında 7 tane f orbitali bulunur.

''n'' olarak belirtilen sayılar elektronların çekirdekten ne kadar uzakta olduğunu ve ne kadar enerjiye sahip olduklarını bildirir.

Elektronlar (+) yüklü atom çekirdeği etrafında belirli enerji düzeylerinde (katman), elektron bulutu adı verilen hacimsel bölgelerde hareket ederler. Yani elektronlar hem kendi etrafında hem de çekirdeğin etrafında dönmektedir. Elektronların bu hareketleri ise orbital ve spin olarak isimlendirilir.

Orbitaller elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en fazla olduğu bölgelerdir. Enerji düzeyinde yer alan elektron sayısı orbital sayısının iki katı kadar olabilmektedir.

Elektronlar dalga özelliği gösterir.

Her elektronun kendisine ait potansiyel bir enerjisi yer alır. Çekirdekten uzaklaşan elektronların enerjisinin arttığı kabul edilir.

Bir elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenemediğinden, elektronun çekirdek etrafında bulunma olasılığından bahsedilir.

Atom çekirdeği etrafındaki her temel enerji düzeyi (katman), belirli sayıda orbital denilen alt enerji düzeylerinden (alt katman) oluşmuştur.

Modern Atom Teorisi Hangi Modeldir?

Rutherford atom modeli ile Modern Atom Teorisi ve Bohr atom modelinin temelleri atılmıştır. Günümüzde kullanılan atom modeli Modern Atom Teorisi sonucu ortaya konmuştur ve bugünkü model, yeni bir model bulununcaya kadar geçerliliğini sürdürecektir.