Türkçede bulunan ve halk arasında sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan modern kelimesinin farklı eş anlam kullanımları vardır. Kişiler modern kelimesinin eş anlamlılarını kullanarak, kurdukları cümlelerin daha anlamlı ve etkili olmasını sağlar. Bu yüzden eş anlamlı kelimeler, dildeki sözcük dağarcığının zenginleşmesine önemli katkılar sunar. İşte merak edilen Modern eş anlamlısı nedir? Modern kelimesinin eş anlamlısı cevapları.

Modern kelimesinin anlamı

Modern kelimesinin kökeni İngilizcedir. İngilizceden dilimize geçen ve sıklıkla kullanılan bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı ise şu şekildedir: İçinde yaşanılan döneme ve yaşanılanlara uygun olmak, davranmak. Modern kelimesi modern olmak ifadesi ile de kullanılır. Bir kişinin döneme uygun ve ileri görüşlü davranması modern olmak olarak tanımlanır.

Modern kelimesinin eş anlamlısı

Modern kelimesinin farklı eş anlamları bulunmaktadır. Yaşanılan döneme uygun, yaşanılanlara uygun davranmak olarak tanımlanan modern kelimesinin yerine kullanılabilecek kelimeleri çağdaş, muasır ve uygar olarak sıralayabiliriz. Bu kelimeler, modern kelimesi yerine kullanıldığında anlamda herhangi bir bozulma meydana gelmeyecektir. Yazılışları tamamen farklı olsa da bu kelimelerin anlamları modern kelimesinin anlamını karşılayacaktır. Kişiler de bu kelimeleri kullanarak kelime dağarcığını zenginleştirmekte ve cümlelerini daha da etkili bir hale getirmekte başarılı olmaktadır.

Modern kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Olaylar karşısında çok modern bir şekilde durmayı başardı.

Modern sanata olan ilgisi her geçen gün artıyordu.

Annesi çok bir modern bir kadın olduğu için her zaman onu örnek aldı.

Modern bir dünyada yaşamayı herkes hak ediyor.

Modern kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım