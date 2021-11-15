Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Modern eş anlamlısı nedir? Modern kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:48

Modern eş anlamlısı nedir? Modern kelimesinin eş anlamlısı

Modern eş anlamlısı nedir? Modern kelimesinin eş anlamlısı

Geçmişten günümüze diğer toplumlar ile yaşadığı ilişkiler sayesinde diline pek çok yeni kelime Türkçeye kazandırılmıştır. Dil zaman içerisinde değişen ve gelişen bir yapı olduğu için kelimelerin kullanımı da günden güne değişmektedir. Bil dilin zenginliği kelime dağarcığının zenginliğine bağlığıdır. Türkçede bulunan ve diğer toplumlarla ilişkisi yüzünden gelişen kelimelerden biri ise moderndir. Modern kelimesinin farklı eş anlamlıları yazılışları farklı olsa da aynı anlamı taşır. Peki, Modern eş anlamlısı nedir? Modern kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulur?

Türkçede bulunan ve halk arasında sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan modern kelimesinin farklı eş anlam kullanımları vardır. Kişiler modern kelimesinin eş anlamlılarını kullanarak, kurdukları cümlelerin daha anlamlı ve etkili olmasını sağlar. Bu yüzden eş anlamlı kelimeler, dildeki sözcük dağarcığının zenginleşmesine önemli katkılar sunar. İşte merak edilen Modern eş anlamlısı nedir? Modern kelimesinin eş anlamlısı cevapları.

Modern kelimesinin anlamı

Modern kelimesinin kökeni İngilizcedir. İngilizceden dilimize geçen ve sıklıkla kullanılan bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı ise şu şekildedir: İçinde yaşanılan döneme ve yaşanılanlara uygun olmak, davranmak. Modern kelimesi modern olmak ifadesi ile de kullanılır. Bir kişinin döneme uygun ve ileri görüşlü davranması modern olmak olarak tanımlanır.

Modern kelimesinin eş anlamlısı

Modern kelimesinin farklı eş anlamları bulunmaktadır. Yaşanılan döneme uygun, yaşanılanlara uygun davranmak olarak tanımlanan modern kelimesinin yerine kullanılabilecek kelimeleri çağdaş, muasır ve uygar olarak sıralayabiliriz. Bu kelimeler, modern kelimesi yerine kullanıldığında anlamda herhangi bir bozulma meydana gelmeyecektir. Yazılışları tamamen farklı olsa da bu kelimelerin anlamları modern kelimesinin anlamını karşılayacaktır. Kişiler de bu kelimeleri kullanarak kelime dağarcığını zenginleştirmekte ve cümlelerini daha da etkili bir hale getirmekte başarılı olmaktadır.

Modern kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Olaylar karşısında çok modern bir şekilde durmayı başardı.
  • Modern sanata olan ilgisi her geçen gün artıyordu.
  • Annesi çok bir modern bir kadın olduğu için her zaman onu örnek aldı.
  • Modern bir dünyada yaşamayı herkes hak ediyor.

Modern kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Çağdaş bilime karşı gelenlerle büyük bir tartışma içindeydi.
  • Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor.
  • Uygar toplumlar bilim ve sanatta her zaman daha ileridedir.
  • Uygarlık toplumların temel taşını oluşturur.
  • Milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız.
  • Muasır bir medeniyete çalışarak ulaşabiliriz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Modern eş anlamlısı nedir? Modern kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA