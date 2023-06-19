Modernist Hikayenin Özellikleri Nelerdir? Modernizm Hikaye Özellikleri, Örnekleri ve Temsilcileri

Modernist hikaye özellikleri arasında en çok geleneksel olanı reddetme tavrı ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman bu akıma dahil olan yazarların geleneksel ve yerleşik olan yazma anlayışını reddettiklerini söyleyebiliriz. Durum böyle olunca modernist hikayeler günümüzde oldukça popüler olmuştur. Bu akımın etkisiyle yazılan eserler dış dünyaya değil iç dünyaya yönelik olduğu için modernizm hikaye özellikleri, örnekleri ve temsilcileri merak edilir. Haberimizi okumayan devam ederek modernist hikayenin özellikleri için daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Modernist Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

Modernizm, bütün dünyada yankılar uyandırmış bir sanat- edebiyat akımıdır. Modernizmi kısaca "geleneksel olanı reddetme tavrı" olarak tanımlayabiliriz. Bu bağlamda modernizmi benimseyen hikayeci ve romancıların geleneksel ve yerleşik roman anlayışını reddettiklerini söyleyebiliriz. Bu bağlamda modernist hikayelerin özellikleri şu şekildedir:

• Varoşçuluk akımının etkilerinde kalması önemli özelliklerinden biridir. Bu özelliği ile bireylerin yaşamış oldukları toplumlarla çatışma halinde oldukları, daha net görülür.

• Edebiyatta birçok esere nazaran modernizmi esas alan eserler, insanların iç dünyalarını daha fazla esas almakta ve birey psikolojisine daha fazla yakınlık göstermektedir. Bu tarzdaki hikayelerde insan ruhunun karmaşası ve varlık olarak insanın karmaşık olduğu öne çıkarılır.

• Modernist hikayelerde, geleneksel değerlere karşı bir başkaldırı söz konusudur.

• Toplumdan kaçmak ve yalnızlık, modernist hikâye özellikleri arasında yer alır.

• Yaşanan olayların yanı sıra, olayların kişilere olan etkileri de ele alınır.

• Alegorik anlatım, davranış, düşünce, his, nesne veya kavramın simge ve sembollerle anlatılması, önemlidir.

• Şiirsel bir anlatım tarzı kullanılır.

• Anlatım ve kullanılan dilde, geleneksel anlatım tekniklerinin dışına çıkılarak farklı arayışlar kurgulanır.

Genelde bu tarzı temsil eden hikayelerde toplumla kişinin çatışmaları, yaşanılan huzursuzluklar, duygu karmaşaları konu edilir. Sosyal yozlaşmalar, toplumsal bozukluklar, sosyal karmaşaların da kendilerine önemli bir yer bulduğu modernist hikayelerde kimiz zaman yergiler, kimi zaman nüansların öne çıkarılması kimi zaman da ince alaylar yapıldığı görülür.

Modernist Hikaye Temsilcileri

Türk edebiyatında modernizmi esas alan sanatçılar şu şekildedir:

- Sait Faik Abasıyanık

Modernist hikaye öncüleri arasında yer alan Faik Abasıyanık'ın, Az Şekerli, Son Kuşlar, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Kumpanya, Havada Bulut, Şahmerdan, Tüneldeki Çocuk, Mahalle Kahvesi ve Semaver en önemli öyküleri arasında yer alır.

- Yusuf Atılgan

Edebiyatımızın modern yüzlerinden biri olan Yusuf Atılgan'ın, Anayurt Oteli, Aylak Adam, Canista eserleri ön plana çıkmaktadır.

- Oğuz Atay

Modern Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Atay, Tehlikeli Oyunlar, Eylembilim, Bir Bilim Adamının Romanı ve Tutunamayanlar adlı romanları ile Türk edebiyatına katkı sağlarken, "Korkuyu Beklerken" adlı eseri de oldukça dikkat çekicidir.

- Rasim Özdenören

Varoluşçu felsefenin izlerini taşıyan hikâyeleri ile öne çıkan Özdenören; İmkânsız Öyküler, Çarpışmalar, Çok Sesli Bir Ölüm, Çözülme, Hastalar ve Işıklar gibi hikâyeleri ile tanınmaktadır.

- Orhan Pamuk

Modernist hikayelerin yaşayan öncülerinden olan ve edebiyat alanında ülkemize ilk kez Nobel ödülü kazandıran Pamuk, postmodern ve modern yazım tekniklerini ustaca kullanmıştır.

- Adalet Ağaoğlu

Türk edebiyatının şu an yaşayan efsanelerinden biri olan ve hikaye ve romanlarında modern anlatım tekniklerini kullanan Adalet Ağaoğlu; Yüksek Gerilim, Hayatı Savunma Biçimleri, Hadi Gidelim, Sessizliğin İlk Sesi gibi öyküleri ile dikkat çekmiştir.

Modernist hikaye tarzından eserler veren diğer sanatçılardan bazıları şu şekildedir;

• İhsan Oktay Anar

• Hasan Ali Topbaş

• Elif Şafak

• Leyla Erbil

• Ayşe Kulin

• Nazlı Eray

• Ferit Edgü

• Vüs'At Orhan Bener

• Nezihe Meriç

• Bilge Karasu

• Füruzan Tekil

• Buket Uzuner

• Pınar Kür

• İnci Aral

Dünya edebiyatında ise modernist yazarların temsilciliğini Franz Kafka, Albert Camus, J. P. Sartre'ın yaptığını ve varoluşçuluk akımından etkilendiklerini görürüz. Bu akım bireyin kendi özünü bulması gerektiğini, hür olmanın son derece önemli olduğunu, kişinin geleceğini kendisinin verdiği kararların oluşturduğunu ve bu yüzden bireyin kendini sorgulaması gerektiğini savunur. Burjuva toplumuna karşı isyancı yaklaşımı destekleyen varoluşçuluk, eserlerde özellikle küçük burjuva aydınının ruhsal bunalımlarının işlenmesine neden olmuştur.