Modifikasyon Nedir? Biyolojide Modifikasyon Ne Anlama Gelir, Örnekleri ve Mutasyonla Arasındaki Farklar Nelerdir?

Modifikasyon nedir sorusuna canlıların ve çevrenin üzerinde oluşan etkiler olarak basit bir yanıt verilebilir. Fen bilgisi dersinin en önemli konuları arasında yer alan modifikasyon ve adaptasyon farkı nedir sorusu da konu çerçevesinde incelenebilir. Bronzlaşma modifikasyon mu sorusu da örnek olarak incelenebilir. Biyolojide modifikasyon ne anlama gelir, örnekleri ve mutasyonla arasındaki farklar nelerdir konularının tüm detaylarını paylaştık.

Modifikasyon Nedir?

Modifikasyon canlılarda ve çevrede çeşitli nedenlerle ortaya çıkan etkilerin tamamına verilen bir isimdir. Bu yapılar kalıtsal olmamakla birlikte çevre koşullarının gen yapısını değiştirmesi beklenebilir. En basit örnek ile yaşanan ısı değişimleri ya da gıdalar genetik yapı üzerinde etkili olabilir. Ancak bu etkilerin kalıcı olacağına dair bir kesinlik bulunmaz. Yani modifikasyon durumunda koşullar eski haline dönerse canlı ya da çevre üzerindeki durum da yine eski haline dönüş yapar. Canlı üzerinde kalıcı bir etki ortaya çıkarmaz.

Kısaca tanımlamak gerekirse modifikasyon çevresel faktörler nedeniyle gen yapısında zamanla ortaya çıkan değişimlerdir. Bu süreçte genetik yapı sadece belirli bir zaman için değişime uğrar. Eski koşullar yerine geldiğinde yine genetik yapı da eskiye döner.

Modifikasyon Özellikleri Nelerdir?

Modifikasyon özellikleri incelendiğinde mutasyon kavramından çok daha farklı olduğu görülebilir. Mutasyon sürecinden çok daha farklı bir şekilde yaşanan fiziksel değişim olarak tanımlanabilir. Genel özelliklerine bakıldığında da şunlar söylenebilir:

Modifikasyon çevre koşullarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu değişimler gelecek nesillere genlerle aktarılmaz.

Herhangi bir kalıtsal değişiklik ortaya çıkarmazlar.

Çevre koşulları ile birlikte bazı genlerin işlenme şeklinde değişimler olur.

Modifikasyon üzerinden yaşanan değişimler fiziksel şekilde gerçekleşir.

Çevrede yaşanan değişimlere göre canlıların yapılarında değişimler gerçekleşir.

Çevresel değişimlerle doğrusal olarak değişim gösterebilir.

Gibi özellikleri bulunan modifikasyon tamamen çevre koşullarına duyarlı bir durumdur. Çevre koşulları eşliğinde canlılarda ortaya çıkan birtakım değişimler olarak tanımlanabilir. Ancak çevredeki koşullar eski haline ya da normal durumuna döner ise genetik olarak kişi de eski durumuna geri dönüş sağlar.

Mutasyon ve Modifikasyon Arasındaki Farklar Nedir?

Mutasyon ve modifikasyon birbiri ile karıştırılsa da her ikisi de birbirinden oldukça farklı kavramlardır. Her ikisi arasındaki farkları şu şekilde açıklamak mümkün olabilir:

Mutasyon canlıların fenotipinde ve genotipinde yaşanan değişimlerdir. Modifikasyon ise yalnızca canlının fenotipinde meydana gelir.

Mutasyon vücut hücrelerinde görülse de kalıtsal olmaz. Ancak eşey hücrelerde görülürse kalıtsal hale gelebilir. Modifikasyonlar ise hiçbir durumda kalıtsal değildir.

Mutasyon eşey üreme hücreleri ile vücut hücrelerinde kendini gösterirken modifikasyonlar yalnızca vücut hücrelerinde ortaya çıkarlar.

Mutasyonlarda genlerin yapısında köklü değişimler olurken modifikasyonlarda genlerin yapısında değişme meydana gelmez. Yalnızca genlerin işleyişinde değişimler görülür.

Bunların yanında mutasyona neden olan durumlar arasında travmalar, ani sıcaklık değişimi, kimyasal maddeler radyasyon neden olurken modifikasyona besin, basınç, sıcaklık ve ısı gibi faktörler neden olur.

Modifikasyon Örnekleri

Modifikasyon örnekleri yakından incelendiğinde çuha çiçeğine 15 ya da 20 derecede bir ortam hazırlanırsa çiçekleri kırmızı olur. Ancak bu çiçeği 30 ya da 35 derecede yetiştirmek istenirse renkleri beyaza dönüşür. Himalayalarda yaşayan bir tavşan üzerine buz konulur ise o bölgede siyahlık oluşur. Bu gibi birçok farklı çevresel faktör modifikasyona örnek olarak verilebilir.