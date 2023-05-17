Mogan Gölü Nerede? Mogan Gölü Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Başkentlilerin severek vakit geçirdiği doğal alanların en başında Mogan Gölü gelmektedir. Ailecek piknik yapmak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için oldukça doğru bir adres olan Mogan Gölü hangi ilde ve ilçede merak edilmekte, Mogan Gölü yol tarifi araştırılmaktadır. Mogan Gölü hakkında merak edilen tüm detaylara sizler için hazırladığımız yazımızda ulaşabilirsiniz.

Mogan Gölü Nerede, Hangi İlçede?

Mogan Gölü başkentimiz Ankara ilinin Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplam 11 kilometre uzunlukta olan Mogan Gölü'nün yüzey alanı ise 561.2 hektar gelmektedir. Gölün içinde başlıca olarak sazan, turna, gümüş olmak üzere birkaç balık türü yaşamını sürdürebilmektedir. Mogan Gölü çevresinde ise belediyeye ve özel işletmelere ait pek çok restoran, kafe ve ailecek vakit geçirilebilecek mekan mevcuttur. Ayrıca gölün çevresine konumlanmış mesire alanları ise hafta sonu piknikleri için sıklıkla tercih edilmektedir.

Mogan Gölüne Nasıl Gidilir?

Ankaralı vatandaşlar başta olmak üzere Mogan Gölünü görmek isteyen kişi sayısı hayli fazladır, bu nedenlerde dolayı da Mogan Gölü yol tarifi sıklıkla araştırılmaktadır. Mogan Gölüne Araçla gidecek olanlar öncelikle Ankara-Konya otobanına çıkmalı, ardından Gölbaşı-Haymana yol ayrımından sağa dönerek Haymana yoluna girmelidir. Yaklaşık olarak 5-10 dakikalık bir sürüş sonrası göl tabelasına ulaşılmaktadır. Toplu taşıma ile göle gidecek olan vatandaşlar ise Sıhhiye, Kızılay ve Ulus'taki otobüs duraklarından 101, 108, 177, 182 numara belediye otobüslerini kullanarak Mogan Gölüne gidebilirler.