Moğol İstilası Tarihi – Moğol İstilasının Nedenleri, Sonuçları ve Durduran Devlet

Moğol İstilaları 13. yüzyılda başlayıp 14. Yüzyılda son bulmuş ve birçok çok coğrafyayı etkilemiştir. Bu sebeple yazımızda bizler de Moğol istilalarının tarihi, Moğol istilalarının nedenleri, sonuçları ve durduran devlet kimdir gibi konuları ele alarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Moğol İstilası Nedenleri

Moğollar'da bulunan seçkin millet anlayışı ve dünya devleti düşüncesi Moğol İstilasının ortaya çıkışında büyük faktör oynamıştır. İslamiyet inancındaki cihat anlayışına benzer anlayış şeklini benimseyen Moğollar, tüm dünyayı ele geçirmeyi istemektedir. Bu düşüncenin nedenleri arasında Cengiz Han'ın büyük büyükannesi olan Alan – Ko, kocası öldükten sonra evlenmemesine rağmen doğum yapmasının üzerine doğan çocukların Tanrı'nın çocukları olduğunu söyler. Bu hikayeyi de Cengiz Hanedanı Moğollar'ın başına geçince baskı aracı olarak kullanır. Etrafındaki sevenleri de bu konu hakkında yalan bilgiler ortaya atarak Cengiz Han'ın Tanrı'nın çocuğu olduğuna inanan kişiler fazlalaşmıştır. İstilaların nedenleri arasındaki bir diğer konu ise İslam medeniyetinin o dönem büyük zenginliklere sahip olmasıydı. Zengin olması İslam coğrafyasına hükmü çok cazip getiriyordu. İslam coğrafyasında Moğollar'a karşı koyacak çok güçlü devletlerin olmaması da buraya seferlerin kolay olmasını sağlamıştır.

Moğol İstilası Sonuçları

Moğol istilasının ortaya çıkardığı birçok sonuç vardır. Bu sonuçlar çoğu ülkelerin ve toplumların yaşayışlarını, yaşadıkları yerleri değiştirmesine sebep olmuştur. Moğol istilalarının bazı sonuçları ise şunlardır: