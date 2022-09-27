Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Moğol İstilası Tarihi – Moğol İstilasının Nedenleri, Sonuçları ve Durduran Devlet
Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:03 Son Güncelleme: 27.9.2022 11:04

Moğol İstilası Tarihi – Moğol İstilasının Nedenleri, Sonuçları ve Durduran Devlet

Moğol İstilası Tarihi – Moğol İstilasının Nedenleri, Sonuçları ve Durduran Devlet

Moğol istilası tarihi, yüzyıllardır süre gelen araştırma konularının başında gelmektedir. Moğolların parlak dönemi tarihin derinliklerinde kalmış olmasına rağmen hala daha kendilerinden bahseden ve hakkında araştırmalar yapan birçok insan vardır. Moğol istilaları bu konuda en çok araştırmalarda bulunan konudur. Çünkü Asya’dan Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya kadar birçok noktada bu istila hissedilmiştir. Peki, Moğol İstilası’nın nedenleri nelerdir? Moğol İstilası sonuçları nelerdir? Bu istilaları durduran devlet kim olmuştur? İşte detaylar…

Moğol İstilaları 13. yüzyılda başlayıp 14. Yüzyılda son bulmuş ve birçok çok coğrafyayı etkilemiştir. Bu sebeple yazımızda bizler de Moğol istilalarının tarihi, Moğol istilalarının nedenleri, sonuçları ve durduran devlet kimdir gibi konuları ele alarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Moğol İstilası Nedenleri

Moğollar'da bulunan seçkin millet anlayışı ve dünya devleti düşüncesi Moğol İstilasının ortaya çıkışında büyük faktör oynamıştır. İslamiyet inancındaki cihat anlayışına benzer anlayış şeklini benimseyen Moğollar, tüm dünyayı ele geçirmeyi istemektedir. Bu düşüncenin nedenleri arasında Cengiz Han'ın büyük büyükannesi olan Alan – Ko, kocası öldükten sonra evlenmemesine rağmen doğum yapmasının üzerine doğan çocukların Tanrı'nın çocukları olduğunu söyler. Bu hikayeyi de Cengiz Hanedanı Moğollar'ın başına geçince baskı aracı olarak kullanır. Etrafındaki sevenleri de bu konu hakkında yalan bilgiler ortaya atarak Cengiz Han'ın Tanrı'nın çocuğu olduğuna inanan kişiler fazlalaşmıştır. İstilaların nedenleri arasındaki bir diğer konu ise İslam medeniyetinin o dönem büyük zenginliklere sahip olmasıydı. Zengin olması İslam coğrafyasına hükmü çok cazip getiriyordu. İslam coğrafyasında Moğollar'a karşı koyacak çok güçlü devletlerin olmaması da buraya seferlerin kolay olmasını sağlamıştır.

Moğol İstilası Sonuçları

Moğol istilasının ortaya çıkardığı birçok sonuç vardır. Bu sonuçlar çoğu ülkelerin ve toplumların yaşayışlarını, yaşadıkları yerleri değiştirmesine sebep olmuştur. Moğol istilalarının bazı sonuçları ise şunlardır:

  • Orta Asya'dan bazı Türk topluluklarında göçlerin yaşanması.
  • Büyük Selçuklu Devleti'nin ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması ile Anadolu'da, İkinci Anadolu Beylikleri Dönemi'nin başlaması.
  • Abbâsî devletinin yıkılması.
  • Çin topraklarının ele geçirilmesiyle İpek Yolu'nun el değiştirmesi.
  • Ruslar'ın imparatorluk sürecinin duraklaması.
  • Asya ve Avrupa'da birçok Moğol devletinin kurulması.
  • Halkların çoğunun yerleşik hayata geçmesi.
  • Hilâfetin Mısır'a geçmesi.
  • Memlükler'in güçlenmesi.
  • Moğolları yenen Japonya'nın 19. yüzyıl sonuna kadar uluslararası alanda dış etkilere kapalı kalması.

ARKADAŞINA GÖNDER
Moğol İstilası Tarihi – Moğol İstilasının Nedenleri, Sonuçları ve Durduran Devlet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA