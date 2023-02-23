Mol Formülü Nedir? Kütleden Mol Hesaplama Nasıl Yapılır ve Nasıl Bulunur?

Mol formülü nedir ve nasıl bulunur, kimyagerler tarafından ortaya koyulmuş bir keşiftir. Atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Molün formülü hesaplanırken değişen kütle birimleri de hesaba katılmaktadır. Mol hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmezken 1 mol ne kadar baktığımızda ise maddenin kütlesine göre değişmektedir. Bu bağlamda mol hesaplama nasıl yapılır durumunda ise bakılan temel nokta hesaplanacak olan maddenin türü ve kütle birimidir. Aynı zamanda mol ismi, Alman kimyager Wilhelm Ostwald tarafından koyulmuştur.

Mol Formülü Nedir?

Atomlar ve moleküller normal yollarla sayılamadığından, sayılamayacak çokluktaki tek çeşit bir maddenin miktarı SI birim sisteminde mol birimi ile ifade edilir. Mol; n harfiyle gösterilir. Bu tıpkı buğdayın kile ya da şekerin kilo ile belirtilmesi gibidir. Avagadro Sayısı kadar (atom yada molekül); 1 mol olarak ifade edilmiştir. Tabi ki mol sadece atom ve molekül için sınırlı değildir. Sayılamayacak çokluktaki, tüm tek çeşit maddeler için de mol kavramı kullanılır.

Formül kullanarak mol hesaplamaları şu şekilde ifade edilir:

Mol=n= m /M A

n = Mol sayısı, m = Verilen kütlesi, M A = Mol kütlesi,

Mol Hesaplama Nasıl Yapılır?

Mol hesaplamayı daha iyi anlamak ve kavramak için aşağıda örnek vererek yapacak olursak:

örnek: 2,2 g CO2 kaç mol dür? (CO2 :44 )

n= m /M A =2,2/44=0,05 mol

44g CO 2 1mol ise

1,2 g CO 2 xmol'dür.

Bu durumda X= 0,05 mol

Olarak bulunur.