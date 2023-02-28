Mol Kesri Nedir? Mol Kesri Formülü Ne, Nasıl Hesaplanır?

X olarak gösterilen ve çözeltideki toplam mol sayısı ile bileşenlerden birinin mol sayıları anlamına gelen mol kesri nedir diyenler olabilir. Mol kesri formülü nedir diye soranlar için bu, ilk etapta anlaşılması biraz zor görünebilir. Çözeltinin mol kesri nasıl bulunur diye merak edenler, bunun için öncelikle mol sayılarının bulunması gerektiğini bilmelidir. Mol yüzdesi nasıl hesaplanır? Nasıl bulunur?

Mol Kesri ve Formülü Nedir?

Kimya dersi konuları içinde yer alan mol kesrinin kısaca tanımını yapmak gerekirse, bu bir çözeltinin sahip olduğu toplam mol sayısı ile içindeki bileşenlerden herhangi birinin mol sayılarının birbirlerine olan oranıdır. Mol kesrini bulmak için yapılması gereken, çözünen mol sayısını çözeltinin toplam mol sayısına bölmektir. 6,02.1023 tanecik bir mol olur. Mol kesrinin formülü ise şu şekildedir:

xi = ni = ntot

Xİ = mol fraksiyonu

ni = mol cinsinden bileşen miktarı

ntot = çözeltideki bileşenlerin mol miktarının toplamı

Mol Yüzdesi Nasıl Hesaplanır?

Bir çözeltideki mol sayısını bulmayı öğrenmenin en iyi yolu ilgili örnekleri incelemektir. Aşağıda mol kesri ile ilgili bir örnek verilmiştir.

"50 g suda 1,5 mol metanol çözülüyor. Söz konusu çözeltinin mol kesri ve mol yüzdeleri kaçtır?

CH3OH (32 g/mol); H2O (18g/mol) .

n (mol) = m (g) / Ma (g/mol) suyun mol sayısını bulmak için bu formül kullanılmalıdır.

n (mol) = 50 / 18 = 2,78 mol

X etil alkol= (1,5 / (1,5+2,78)) = 0.350

% X etil alkol = 100 x 0.350 = 35,0

X çözünen + X çözücü = 1

X çözücü = 1 - X çözünen

X çözücü = 1 - 0.350 = 0,650

% X su = 100 x 0.650 = 65,0

Sonuca göre suyun mol sayısı 65,0'dır."