Molarite Formülü - Molarite Nedir, Nasıl Hesaplanır, Molalite İle Farkı Ne?

Kimya alanında belirli konular üzerine çok sayıda deney çalışmaları yapılmaktadır. Bu deney çalışmalarında sonuca ulaşmak için bazı formüllerden faydalanılır. Bu yazımızda sizler için molarite formülü – molarite nedir, nasıl hesaplanır, molalite ile farkı ne gibi soruların cevaplarına yer verdik. Konuyla ilgili detaylı bilgilere yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Molarite Nedir?

Molarite kavramı, kimya alanında çok sık kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimya alanında yapılan deney ve çalışmalarda doğru sonuca ulaşmak oldukça önemlidir. Kimya alanında molarite, sıvı çözeltilerde kullanılan bir formül olarak tanımlanmaktadır. Bir litre çözeltide çözünme neticesinde ortaya çıkan maddenin mol sayısı, molarite olarak tabir edilmektedir.

Molarite Nasıl Hesaplanır?

Kimya alanında molarite birimi "M" harfiyle gösterilmektedir. Molarite hesaplanırken çözünen mol sayısının ve hazırlanan çözeltinin hacminin bilinmesi gerekir. Bu değerler bilindikten sonra hesaplama işlemine geçilmektedir. Mol sayısı ve çözelti hacmi değerleri formülde yerlerine konularak hesaplama yapılmaktadır. Molarite formülü şu şekildedir:

M (Molar) = N (mol) / V (hacim)

Molar ve Molarite Aynı Şey Mi?

Molar ve molarite kavramları aynı şeyi ifade etmektedir. Molarite formülünde yer alan M simgesinin açılımı Molardır. Molar, Molaritenin birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde pek çok kişi molaritenin molalite ile farkı ne şeklinde internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Molarite, çözelti içerisinde çözünmüş olan maddenin mol sayısının çözeltinin hacmine oranını ifade ederken, molalite ise çözünmüş olan maddenin mol sayısının çözeltinin kütlesine oranı olarak ifade edilir.