Moldova Para Birimi Nedir? Moldova Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Moldova resmi ismiyle Moldova Cumhuriyeti Doğu Avrupa'da konumlanmış bir ülkedir. Oldukça az nüfusa sahip olan Moldova, refah sayılabilecek bir ekonomiye ve diğer ülkelerle ithalat ihracat bağlantıları mevcut bir ülkedir. Kendi para birimine sahip olan Moldova'nın para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Moldova Para Birimi Nedir?

Moldova resmi para birimi ilk kez National Bank of Moldova tarafından 1993 yılında piyasaya sürülmüş olan Moldova Leyidir. Moldova Leyinin alt birimine ban ismi gerilir.

Bu para birimine ait 1, 5, 10, 25, 50 bani olmak üzere 5 adet madeni para 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Leyi olmak üzere de 9 adet banknot para vardır. Moldova Leyinin banknotlarının ön yüzünde lll. Ştefan'ın resmi arka yüzünde ülkeye ait tarihi mekanların resmi vardır.

Moldova Para Birimi Kaç TL'dir?

Moldova'nın çok sık bağlantı kurduğu ticari ortaklarından birisi de Türkiye'dir. Moldova Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında ithalat ihracat bağlantıları aynı zamanda iki ülke arasında turizm seyahatleri vardır.

Bu bilgiler doğrultusunda Moldova para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği ekonomi severler tarafından merak edilen bir konudur. 1 Moldova Leyi yaklaşık 0.79 Türk Lirasına tekabül eder.

Moldova Para Birimi Sembolü Nedir?

Para birimlerinin kendilerine ait uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Moldova Leyinin uluslararası para kodu MDL, sembolü ise L şeklindedir.