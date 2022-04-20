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Giriş Tarihi: 20.4.2022 15:15 Son Güncelleme: 20.4.2022 15:15

Moldova Para Birimi Nedir? Moldova Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Moldova Para Birimi Nedir? Moldova Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Ekonomi haberlerinde, gazetelerin kur sayfalarında yahut döviz bürolarında sıkça karşımıza çıkan unsurlardan birisi de para birimleridir. Para birimlerini genelde döviz ismi ile duyarız. Bir ülkenin kendi bünyesine ait, resmi ve ulusal dövizi yani para birimi vardır. Para birimleri, ait oldukları ülkenin ekonomisi hatta tarihi hakkında bilgiler verir. Moldova Cumhuriyeti de kendi resmi ve ulusal para birimi olan ülkelerden birisidir? Peki, Moldova para birimi nedir? Moldova para birimi kaç TL’dir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Moldova resmi ismiyle Moldova Cumhuriyeti Doğu Avrupa'da konumlanmış bir ülkedir. Oldukça az nüfusa sahip olan Moldova, refah sayılabilecek bir ekonomiye ve diğer ülkelerle ithalat ihracat bağlantıları mevcut bir ülkedir. Kendi para birimine sahip olan Moldova'nın para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Moldova Para Birimi Nedir?

Moldova resmi para birimi ilk kez National Bank of Moldova tarafından 1993 yılında piyasaya sürülmüş olan Moldova Leyidir. Moldova Leyinin alt birimine ban ismi gerilir.

Bu para birimine ait 1, 5, 10, 25, 50 bani olmak üzere 5 adet madeni para 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Leyi olmak üzere de 9 adet banknot para vardır. Moldova Leyinin banknotlarının ön yüzünde lll. Ştefan'ın resmi arka yüzünde ülkeye ait tarihi mekanların resmi vardır.

Moldova Para Birimi Kaç TL'dir?

Moldova'nın çok sık bağlantı kurduğu ticari ortaklarından birisi de Türkiye'dir. Moldova Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında ithalat ihracat bağlantıları aynı zamanda iki ülke arasında turizm seyahatleri vardır.

Bu bilgiler doğrultusunda Moldova para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği ekonomi severler tarafından merak edilen bir konudur. 1 Moldova Leyi yaklaşık 0.79 Türk Lirasına tekabül eder.

Moldova Para Birimi Sembolü Nedir?

Para birimlerinin kendilerine ait uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Moldova Leyinin uluslararası para kodu MDL, sembolü ise L şeklindedir.

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Moldova Para Birimi Nedir? Moldova Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?
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