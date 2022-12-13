Molekül Nedir? Molekül Kütlesi, Sayısı ve Çeşitleri Neler, Bileşik İle Farkı Ne?

Molekül nedir ve molekül ne demek sorusun en kısa cevabı, maddenin en küçük temel yapı taşı olan atomların birleşimi olarak açıklanmaktadır. Evrende bulunan her nesnenin ve varlığın yapı taşlarıdır. Doğada bulunan ve günlük hayatta kullandığımız birçok nesne bu şekilde oluşmaktadır. Molekül kütlesi nedir denildiğinde ise moleküle bağlı atomların toplam ağırlığı ölçülmektedir. Kimya konularını inceleyenler için karıştırılan noktalardan olan molekül ve bileşik farkı, molekülün özellikleri gibi konuları bu içeriğimizde detayları ile bulabilirsiniz.

Molekül Nedir?



Moleküller, element atomlarını veya bileşikleri bir araya toplayan yani bir araya getiren ve aynı zamanda da yeni oluşan bileşiğe has özellikleri de kendi içinde barındıran en küçük birimdir.

Diğer bir söyleyişle bir molekül bir bileşiği meydana getiren atomların eşit miktarlarda bulunduğu en küçük birimdir. Moleküller yapılarında birden fazla atom bulundururlar. Bir molekül aynı iki element atomunun elektronlar ile birbirilerine bağlanması sonucu ya da farklı sayılarda farklı element atomlarının bağlanması neticesinde de oluşabilirler.

Molekül Yapısı Nedir?

Moleküller oluşturulduğu atomun yapısına sahiptir. Atomun özelliklerini alırlar. Bu oluşum kimyasal bir oluşumu kapsar. Kimyasal oluşumlar da su, yağ gibi veya etrafımızda gördüğümü nesneler gibi varlıkları meydana getirir. Her molekülün yapısı meydana getirdiği maddeye ve bileşik oluşturduğu atoma göre değişkenlik gösterebilir.

Molekül, yapısı benzer tür olan atomun veya değişik türlerde olan atomların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Molekül oluşumunda en az iki adet element bulunması şarttır. İkiden fazla element atomu da molekül oluşturabilir. Ama ikiden az element atomu molekül oluşturamaz. Molekülü oluşturan iki veya daha fazla element atomu veya bileşikler ise birbirine kimyasal bağlar ile bağlı şekilde bulunurlar.

Moleküllere örnek vermek gerekirse; Bir su molekülü iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomundan oluşur. Ozon molekülü ise, üç adet oksijen atomunun birleşmesinden oluşur.

Molekülün Özellikleri Nelerdir?



Moleküllerin, fiziksel ve kimyasal manada yapısal özellikleri korunur. Doğada serbest şekilde bir molekül bulunabilir. Elektriksel bakımdan nötr bir atom grubunu yansıtır. Moleküller özellikleri bakımından yapısı, kütlesi, sayısı ve çeşitleri gibi sınıflandırılır. Yapı olarak elektronik (artı ya da eksi yüklü olmasına göre) ve kimyasal yapıdadır. Atomların eşit oranda bulunması da özelliklerinden biridir. Sayıca fazla çekirdekli yapıya sahip olabilirler.

Az sayıda element atomlardan meydana gelen moleküller daha basit yapılıdır. Çok sayıda atomdan meydana gelen moleküller ise karmaşık yapılıdır. Moleküllerde atomlar gibi sıcaklık ve ısıdan etkilenirler. Isı yükseldikçe dönme, titreşim gibi hareketler artar. Bunlar sıvı ve gaz hali olabilir. Isı düştüğünde ise sadece titreşim hareketini yaparlar ve katı halde olurlar. Moleküller katı ve sıvı halde iken bileşik halinde bulunurlarken, gaz molekülünde ise serbest hareket halinde bulunurlar.

Molekül Sayısı Nedir?



Atomlar ve moleküller normal şartlarla sayılması imkânsız olduğundan, SI birim sisteminde mol birimi ile ifade edilir. Bu tıpkı buğdayın veya toz şekerin kilo ile belirtilmesi gibidir. Bir mol atomun ya da molekülün içerdiği tanecik miktarına Avagadro Sayısı denir ve N harfi ile gösterilir. Yapılan deneyler neticesinde bir molün yaklaşık olarak 6.02 in 10 üzeri 23 katına eşit olduğu hesaplanmıştır. Bu sayı ise bir bileşiğin bir molünde bulunan molekül sayısıdır.

Molekül Kütlesi Nedir?

Bir bileşiğin molekül kütlesi veya molekül ağırlığı, bu kimyasal bileşiğin bir molekülünün birleşik atom kütle birimi U türünden değeridir. Bağıl bir değer olduğu için bir maddenin molekül kütlesine genellikle "bağıl moleküler" kütle denir. Moleküller kimyasal birleşme neticesinde oluşmuştur. Bu sebeple kütlesinin ağırlığı atomlarının toplam ağırlığına eşit olur.



Molekül ve Bileşik Farkı Nedir?



Molekül, aynı tür atomların oluşturduğu temel yapılardır.

Örnek: C2, O3 gibi.

Bileşikler ise farklı tür atomlardan oluşur.

Örnek: CO2 ya da NaCl gibi