Mon Amour Ne Demek? Fransızca Mon Amour Ne Anlama Gelir, Türkçesi Ne?

Mon Amour ne demek hakkındaki söylemler ülkemizde karşılaşabileceğimiz şeylerdir. Aslında bilindik bir anlamı vardır ve Türkçesi ne ile bu anlam ortaya konulabilir. Tabii sadece çeviri yapmak yeterli olmayacaktır. Kendine özgü yapısı adına Mon amour hangi dil ile de konuya yaklaşmak gerekir. Soruların oluştuğu temel anlamlar sayesinde açıklanabilir seviyesi de artmaktadır. Yani fransızca mon amour ne demek sorusundan bu kelime kökeninin Fransızca olduğu anlaşılmaktadır.

Mon Amour Ne Demek?

Yeryüzündeki tüm dillerin yapısı, kökeni ya da beraberinde gelen tüm özellikleri neredeyse farklıdır. Elbette yakın olan, aynı aileden gelen diller de vardır. Aslında anlatılması gereken bir dil aynı aileden gelse de örneğin seni seviyorum kelimesinin yazılışı ve telaffuzu farklı olacaktır. Görüldüğü üzere seni seviyorum sözcüğü hem Türkçede hem Fransızcada hem de İspanyolcada söylenebilen bir kelimedir. Sadece sayılan diller ile değil birçok dil de seni seviyorum anlamının karşılığı vardır. Mon Amour Türkçe anlamı da dilimizde çok kullanılmaktadır. Yani seni seviyorum gibi yaygın kullanılan bir yapıdadır. Ayrıca Mon Amour da bir sevgi sözcüğüdür. Bundan hareketle Mon Amour "Aşkım" anlamına gelmektedir.

Fransızca Mon Amour Ne Anlama Gelir?

Mon Amour kelimesinin alt yapısında olumlu bir anlam yatmaktadır. Bu sözcük bütünü Fransızca kökenine sahiptir. Fransızca bir şarkı dinlediğimizde sıkça karşılaşabileceğimiz kavramlar vardır. Örneğin jötem yani seni seviyorum bunlardan biridir. Aynı şekilde Mon Amour için de bu söylenebilir. Mon Amour anlamı Türkçe yani kendi dilimize çevirdiğimizde daha anlaşılabilir olacaktır. Şu anki durumda anlamsız ve yabancı kalmaktadır. Bu sebeple Mon Amour anlamı açıklanacaktır. Anlamı ise Aşkımdır.