Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Mona Lisa Tablosu Neyi Anlatıyor? Leonardo Da Vinci Mona Lisa Tablosunun Anlamı ve Hikayesi
Giriş Tarihi: 27.2.2023 13:05 Son Güncelleme: 27.2.2023 13:05

Mona Lisa Tablosu Neyi Anlatıyor? Leonardo Da Vinci Mona Lisa Tablosunun Anlamı ve Hikayesi

Mona Lisa tablosu dünyanın en önemli ve pahalı eserlerinden biridir. Mona Lisa tablosu ne anlatıyor konu ile ilgili merak edilenlerin başındadır. Tablonun kimin eseri olduğu da araştırılan konular arasındadır. Mona Lisa tablosu kimin? Tablonun ressamı Leonardo Da Vinci’dir. Leonardo da vinci Mona Lisa tablosu neyi temsil ediyor? Mona Lisa tablosunun hikayesi ve özelliği konusunu sizler için araştırdık.

Mona Lisa Tablosu Neyi Anlatıyor? Leonardo Da Vinci Mona Lisa Tablosunun Anlamı ve Hikayesi

Mona Lisa tablosu ne anlatıyor sorusu günümüze kadar çok kez araştırılmış bir konudur. Öncelikle Mona Lisa tablosu kimin sorusunun araştırılması gerekir. Söz konusu eser Leonardo Da Vinci'nin en önemli eseridir. Leonardo da vinci Mona Lisa tablosu neyi temsil ediyor? Tablonun hikayesi ve özellikleri ile ilgili çok sayıda eserin kaleme alındığını söyleyebiliriz. Mona Lisa tablosunun hikayesi ve özelliği yazımızın devamında.

Mona Lisa Tablosu Ne Anlatıyor?

Mona Lisa tablosu günümüzün en önemli ve değerli eseridir. Söz konusu eser Leonardo Da Vinci tarafından yapılmış olup hâlihazırda Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu müze oldukça büyük bir müze olduğundan Mona Lisa Tablosu özel koruma altına alınmış ve tablo müzenin en uç köşesinde yer alır. Müzeyi ziyaret edip Mona Lisa tablosunu görmek isterseniz yaklaşık 2 saatinizi müze gezisine ayırmanız gerekir.

Mona Lisa tablosunda resmi çizilen kişi Lisa Gherardini'dir. Ressamın bu tabloyu yapmasının nedeni Lisa Gherardini'nin 2. çocuğunu doğurmasıdır. Tablo yapıldıktan belli bir süre sonra Fransa Kralı 1. François'e satılmıştır. Kral bu tabloyu Fontainecleau Sarayı'nda sergilemiştir.

Mona Lisa Tablosunun Hikayesi ve Özelliği

Mona Lia tablosu basit bir sebeple yapılmış olmasına rağmen sonrasında çok meşhur olmuş bir eserdir. Tablonun son derece dikkat çekici olan özellikleri vardır. Bu özelikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Mona Lisa tablosunun asıl ismi "benim kadınım Lisa"dır.
  • Tablonun boyutu 77x53 cm ebatlarındadır.
  • Mona Lisa tablosunun sigortası yoktur. Bunun nedeni tablonun sigorta yapılamayacak kadar değerli olmasından kaynaklıdır.
  • Yapılan araştırmada Mona Lisa'nın yüzünün % 83 mutlu, % 6 korkmuş, % 9 bıkkın ve % 2 sinirli olarak kabul edilmiştir.
  • Tablo 1911 yılında çalınmış, bu dönemden sonra ünlenmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mona Lisa Tablosu Neyi Anlatıyor? Leonardo Da Vinci Mona Lisa Tablosunun Anlamı ve Hikayesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA