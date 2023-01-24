Monday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Monday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

Monday hangi gün, İngilizce günler nelerdir gibi sorular gerek sosyal hayatta gerekse iş hayatında organizasyon düzenleyen kişilerin yanıtını bilmesi gereken sorulardandır. Özellikle iş hayatında uluslararası organizasyonlar düzenlerken kişiler İngilizceyi ana dili gibi bilmelidirler. Bu nedenle biz de sizler için merak edilen "monday hangi gün" ve "monday adı nereden geliyor" sorularının yanıtlarını bu yazımızda derledik.

Monday Hangi Gün?

Monday, İngilizcede haftanın bir diğer günü olan Sunday'den sonra gelir ve haftanın ikinci günüdür. Türkçe'de ve Türkiye'de haftanın ikinci günü salı günü olsa da İngilizcede hafta pazar gününden başlar ve "Monday" kelimesinin anlamı "Pazartesi" olarak karşımıza çıkar.

Monday: Pazartesi

Ayrıca "monday" kelimesinin okunuşu ise "Mandey" şeklindedir. Kısaltılarak "Mon" şeklinde kullanımı da oldukça yaygındır.

Monday Adı Nereden Geliyor?

İngilizcede haftanın ikinci günü olan "monday", "ay günü" olarak bilinir. Çünkü monday ay tanrısının günüdür. Eski İngilizcede "ay mona" olarak kullanılan monday, "ay tanrısının günü" anlamından türetilerek kullanılan bir gün adıdır.