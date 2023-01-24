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Giriş Tarihi: 24.1.2023 15:23 Son Güncelleme: 24.1.2023 15:23

Monday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Monday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

Günümüzde küresel dil olarak kullanılan İngilizce, herkesin bilmesi gereken bir dil haline gelmiştir. Hem eğitim hayatında hem de iş hayatında ihtiyaç duyulan İngilizceyi öğrenmeye başlayan kişilerin öğrenmesi gereken temel bilgiler arasında haftanın günleri de yer alır. Bu bağlamda “Monday hangi gün, monday nasıl okunur ve monday adı nereden geliyor?” gibi araştırması gereken sorular ön plana çıkar. İşte bu soruların yanıtları…

Monday hangi gün, İngilizce günler nelerdir gibi sorular gerek sosyal hayatta gerekse iş hayatında organizasyon düzenleyen kişilerin yanıtını bilmesi gereken sorulardandır. Özellikle iş hayatında uluslararası organizasyonlar düzenlerken kişiler İngilizceyi ana dili gibi bilmelidirler. Bu nedenle biz de sizler için merak edilen "monday hangi gün" ve "monday adı nereden geliyor" sorularının yanıtlarını bu yazımızda derledik.

Monday Hangi Gün?

Monday, İngilizcede haftanın bir diğer günü olan Sunday'den sonra gelir ve haftanın ikinci günüdür. Türkçe'de ve Türkiye'de haftanın ikinci günü salı günü olsa da İngilizcede hafta pazar gününden başlar ve "Monday" kelimesinin anlamı "Pazartesi" olarak karşımıza çıkar.

  • Monday: Pazartesi

Ayrıca "monday" kelimesinin okunuşu ise "Mandey" şeklindedir. Kısaltılarak "Mon" şeklinde kullanımı da oldukça yaygındır.

Monday Adı Nereden Geliyor?

İngilizcede haftanın ikinci günü olan "monday", "ay günü" olarak bilinir. Çünkü monday ay tanrısının günüdür. Eski İngilizcede "ay mona" olarak kullanılan monday, "ay tanrısının günü" anlamından türetilerek kullanılan bir gün adıdır.

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Monday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Monday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?
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