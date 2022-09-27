Möngke Ne Demek? Möngke Han (Mengü Han) Kimdir, Cengiz Han’ın Neyi Oluyor?

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Möngke Han Kimdir?

Möngke Han, diğer adıyla Mengü Han tarihi kayıtlara göre 10 ocak 1209'da doğmuştur. Börçigin Hanedanı mensubu olan Mengü Han'ın babası Tuluy, annesi ise Sorghaghtani Baki'dir. Dedesi ise Moğol İmparatoru Cengizhan'dır. 1251 – 1259 yılları arasında hükümdarlık yapmış Moğol Hükümdarıdır. Möngke Han yıllarca Moğollara başkentlik yapmış olan Karakurum'da hüküm süren son han olmuştur. Möngke Han döneminde başkent ve imparatorluk büyük yükseliş yaşamıştır. Möngke kardeşi Hülagü'yü batıda, doğuda ise diğer kardeşi Kubilay'a ordu komutanlığı vermiştir.

Möngke Han'ın Siyasi Politikaları

Möngke Han dönemi Moğol İmparatorluğu için parlak bir dönem olmuştur. Batıda ve doğuda kardeşlerini ordu komutasına getiren Mengkü Han, batıda Hülagü Han'ın sık ve güçlü saldırıları aracılığıyla İran'ın direncini kırmış, ardından da sırasıyla Bağdat, Şam ve Halep'i yağmalayıp Akdeniz Kıyılarına kadar ulaşmıştır. Doğuda planlanan politika ise güneyden Çin'in içlerine kadar ilerleyerek Çin'de hüküm sürmekti. Kubilay Han öncülüğündeki Moğol ordusu, Yunnan bölgesinde bulunan tay krallığını ele geçirmiştir. İlerleyen süreçte ise bugünkü Vietnam'ın büyük çoğunluğunda egemenlik kurdu. Mengü Çin içlerinde seferdeyken çıkan bir salgında hayatını kaybetmiştir.