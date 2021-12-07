Monopoly nasıl oynanır? Monopoly oyunu kuralları nelerdir?

Boş vakitlerinizde eğlenceli vakit geçirmek için oyun oynamak en iyi alternatiflerden biridir. Monopoly, Charles Darrow tarafından 1933 yılında geliştirildi. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala popülerliğini koruyan Monopoly oyunu, para yönetimi ve ticarete dayalı bir oyundur. Oyun esnasında birçok mülk sahibi olabileceğiniz gibi kaybetme riskinizde bulunmaktadır. Oyunun kurallarını bilmek oyunu oynarken strateji geliştirmenize yardımcı olur.

MONOPOLY NASIL OYNANIR?

Monopoly oynarken öncelikle oyun bileşenleri tablaya yerleştirilmelidir. Oyuncular 8 piyondan birini seçtikten sonra kendi piyonunu başlangıç noktasına koyar. Daha sonra ise oyunculara monoply paraları dağıtılır.

Monoply'de ilk para ne kadar diye düşünüyorsanız yüksek miktarda para dağıtılması demek oyunun uzun sürmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle para dağıtımı işlemi için oyun oynama klavuzundan yardım alabileceğiniz gibi aranızda bir karar vererek belirleyebilirsiniz. Para dağıtma işleminden sonra şans kartları, tapular, ve kamu fonu kartları da olmak üzere tüm kartlar oyun tablasına dizilir. Sıra oyunun başlamasına geldiğinde ise kimin başlayacağının belirlenmesi için zar atışı yapılmalıdır.

Monoply oyunu şu şekilde devam etmektedir;

Oyunu başlama hakkına sahip olan oyuncu, zarların ikisini birlikte atarak gelen sayıların toplamı ile oyun tablasında ilerlemeye başlar.

Çift zar atılması durumunda kişi turun sonuna gelindiğinde bir hamle hakkına sahip olur.

İlerlemeye devam etmek için zar atışları devam eder.

Piyonun ulaşmış olduğu arsanın sahipsiz olması durumunda ise bu arsanın bedelini ödeyebilen kişi burayı satın alabilir.

Oyuncu satın almak istemediği takdirde ise arsa açık arttırmaya çıkarak başka bir oyuncuya satılabilir.

Piyonun bulunduğu yerdeki arsanın bir sahibi varsa bu durumda oyuncu arsa sahibine kira bedeli ödemelidir.

Bunların yanı sıra piyonun bulunduğu yerde ödeme yapması gereken bir durum söz konusu ise örnek olarak; gelir vergisi ödeme alanında ise, burada belirtilen tutarı kasaya ödemelidir. Ancak piyonun bulunduğu yerde otopark, hapis, şans ve benzeri alanlar mevcutsa bu alanlar içinde bazı hamlelerin yapılması gerekmektedir. Yani bu durumda eğer oyuncu hapse düştü ise çift zar atana kadar hapiste kalmaktadır.

MONOPLY İKİ KİŞİ OYNANIR MI?

Oyun en az 2, en fazla ise 8 kişi ile rahatlıkla oynanabilmektedir. Oyunda her arsanın bir tapusu vardır ve oyuncu bu arsalara geldiğinde bunları sahiplenebilir. Bu oyundaki temel amaç, arsaları satın alarak otel ya da ev kurmak ve böylelikle yüksek gelir elde etmektir. Paranızın kalmadığı durumda ise oyundan çekilmek durumunda kalınır. İflas etmeden oyunu devam ettiren oyuncu ise oyunun kazananıdır.

MONOPLY KURALLARI NELERDİR?

Monopoly oyununda arsa satın alan kişi farklı parçaları da satın alarak otel ya da ev kurabilir. Aynı renk grubuna sahip olan arsaların hepsine sahip olan ve bu arsalarda 4 adet evi bulunan kişi, otel kurma imkanı yakalar. Ancak aynı renk grubundaki arsalardan birinin ipotekli olması durumu otel kurmaya engel olmaktadır. Otel kuran oyuncunun geliri de artmaktadır. Ancak oyuncu ev kurduğu takdirde oyuncu otele oranla düşük kira gelirine sahiptir. Monoply oynayacaklar için en önemli noktalardan biri oyunun kurallarıdır. O halde Monoply kurallarına gelin hep birlikte bir göz atalım;

Oyuncu çift zar attığı takdirde yeniden zar atabilir.

Oyuncu ulaştığı mülkü satın alabilir. Bu durumda tapu sahibi olur. Diğer oyuncu ise farklı bir mülke ulaştığında tapuda yer alan kira bedelini, ödemek durumundadır.

Oyuncunun tek turda art arda çift zar atması kodese girmesi demektir.

Oyuncu denk geldiği mülkü illa alacak diye bir durum söz konusu değildir. İsterse pas geçebilir.

Kodese den gelen oyuncu, 3 tur bekler. Ancak eğer kodesten çıkma kartı var ise bunu kullanarak ya da ücret ödeyerek kodesten çıkabilir.

Kişiler tüm turları başında oyun kurallarına uygun miktarda belirtilen miktarda para almalıdır.

Kişiler mülklerine otel, ev ya da gökdelen benzeri şeyler kurmak istediklerinde attıkları zarın mülklerine gelmesi gerekir.

Eğer zar attığınıza "Kart Çekin" bölümüne denk gelirse bu durumda ise kart çekmek durumunda kalırsınız.

Oyuncunun bir mülk üzerine gelir ve o alanı satın almak istemezse "Monoply açık arttırma kuralları" devreye girer. Yani istenilen bedel ile açık artırma başlamış olur ve bedeli en yüksek biçimde karşılayan oyuncuya satış gerçekleşir. Oyun esnasında hane satışı gerçekleşmelidir. Aksi takdirde oyunun devamı gelmez. Hane sahibi ise her zaman o alana gelen oyunculardan kira bedeli almaktadır.