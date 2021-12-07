Monopoly nasıl oynanır? Monopoly oyunu kuralları nelerdir?

Boş vakitlerinizde eğlenceli vakit geçirmek için oyun oynamak en iyi alternatiflerden biridir. Monopoly, Charles Darrow tarafından 1933 yılında geliştirildi. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala popülerliğini koruyan Monopoly oyunu, para yönetimi ve ticarete dayalı bir oyundur. Oyun esnasında birçok mülk sahibi olabileceğiniz gibi kaybetme riskinizde bulunmaktadır. Oyunun kurallarını bilmek oyunu oynarken strateji geliştirmenize yardımcı olur.
MONOPOLY NASIL OYNANIR?
Monopoly oynarken öncelikle oyun bileşenleri tablaya yerleştirilmelidir. Oyuncular 8 piyondan birini seçtikten sonra kendi piyonunu başlangıç noktasına koyar. Daha sonra ise oyunculara monoply paraları dağıtılır.
Monoply'de ilk para ne kadar diye düşünüyorsanız yüksek miktarda para dağıtılması demek oyunun uzun sürmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle para dağıtımı işlemi için oyun oynama klavuzundan yardım alabileceğiniz gibi aranızda bir karar vererek belirleyebilirsiniz. Para dağıtma işleminden sonra şans kartları, tapular, ve kamu fonu kartları da olmak üzere tüm kartlar oyun tablasına dizilir. Sıra oyunun başlamasına geldiğinde ise kimin başlayacağının belirlenmesi için zar atışı yapılmalıdır.
Monoply oyunu şu şekilde devam etmektedir;
Bunların yanı sıra piyonun bulunduğu yerde ödeme yapması gereken bir durum söz konusu ise örnek olarak; gelir vergisi ödeme alanında ise, burada belirtilen tutarı kasaya ödemelidir. Ancak piyonun bulunduğu yerde otopark, hapis, şans ve benzeri alanlar mevcutsa bu alanlar içinde bazı hamlelerin yapılması gerekmektedir. Yani bu durumda eğer oyuncu hapse düştü ise çift zar atana kadar hapiste kalmaktadır.
MONOPLY İKİ KİŞİ OYNANIR MI?
Oyun en az 2, en fazla ise 8 kişi ile rahatlıkla oynanabilmektedir. Oyunda her arsanın bir tapusu vardır ve oyuncu bu arsalara geldiğinde bunları sahiplenebilir. Bu oyundaki temel amaç, arsaları satın alarak otel ya da ev kurmak ve böylelikle yüksek gelir elde etmektir. Paranızın kalmadığı durumda ise oyundan çekilmek durumunda kalınır. İflas etmeden oyunu devam ettiren oyuncu ise oyunun kazananıdır.
MONOPLY KURALLARI NELERDİR?
Monopoly oyununda arsa satın alan kişi farklı parçaları da satın alarak otel ya da ev kurabilir. Aynı renk grubuna sahip olan arsaların hepsine sahip olan ve bu arsalarda 4 adet evi bulunan kişi, otel kurma imkanı yakalar. Ancak aynı renk grubundaki arsalardan birinin ipotekli olması durumu otel kurmaya engel olmaktadır. Otel kuran oyuncunun geliri de artmaktadır. Ancak oyuncu ev kurduğu takdirde oyuncu otele oranla düşük kira gelirine sahiptir. Monoply oynayacaklar için en önemli noktalardan biri oyunun kurallarıdır. O halde Monoply kurallarına gelin hep birlikte bir göz atalım;
Oyuncunun bir mülk üzerine gelir ve o alanı satın almak istemezse "Monoply açık arttırma kuralları" devreye girer. Yani istenilen bedel ile açık artırma başlamış olur ve bedeli en yüksek biçimde karşılayan oyuncuya satış gerçekleşir. Oyun esnasında hane satışı gerçekleşmelidir. Aksi takdirde oyunun devamı gelmez. Hane sahibi ise her zaman o alana gelen oyunculardan kira bedeli almaktadır.