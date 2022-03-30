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Giriş Tarihi: 30.3.2022 17:08 Son Güncelleme: 30.3.2022 17:08

Monoton Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Monoton Kelimesinin Anlamı Nedir?

Monoton Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Monoton Kelimesinin Anlamı Nedir?

Monoton kelimesi günlük hayatımızda duymaya alışık olmadığımız kelimeler arasında yer almaktadır. Buna karşı da monoton ne demek? Monoton anlamı nedir? Sorular ile karşılaşmamıza neden olmaktadır. Monoton kelimesi daha çok kişinin sıkıldığı bir şey için söylenmektedir. Monoton kelimesinin kullanımı ve daha detaylı anlamını sizin için araştırdık ve yazımızın devamında yer verdik.

Monoton anlamı olarak daha çok sıkıcı bir durum için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullanım alanı çok yaygın olmadığı için anlamı daha çok merak edilmektedir. Monoton kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı ve kullanım ile ilgili detaylar yazımızın devamında yer almaktadır. Bilgi sahibi olmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Monoton Kelimesinin Anlamı Nedir?

Monoton kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmıştır. Kelimenin sözlük anlamı, tekdüze, sıradan demektir. Kelimenin kökeni Fransızcadan türemiştir. Fransızca kökenli bir kelime olması dolayısıyla yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında da yer almaktadır.

Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre kelimenin doğru yazımı "Monoton" şeklinde yazılışıdır. Monoton kelimesinin anlam ve doğru yazılışını gösteren cümleler aşağıda verildiği gibidir;

  • "Arkadaşım ile gitmiş olduğumuz söyleşi oldukça monotondu."
  • "Monoton bir ses tonu ile konuşan kişiler karşı tarafı sıkarlar."
  • "Monoton bir hayatı olduğu için önüne gelen herkese yakınıyordu."
  • "Kendisinin ikili ilişkilerde monoton biri olmadığını iddia ediyordu."

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Monoton Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Monoton Kelimesinin Anlamı Nedir?
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