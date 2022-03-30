Monoton Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Monoton Kelimesinin Anlamı Nedir?

Monoton anlamı olarak daha çok sıkıcı bir durum için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullanım alanı çok yaygın olmadığı için anlamı daha çok merak edilmektedir. Monoton kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı ve kullanım ile ilgili detaylar yazımızın devamında yer almaktadır. Bilgi sahibi olmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Monoton Kelimesinin Anlamı Nedir?

Monoton kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmıştır. Kelimenin sözlük anlamı, tekdüze, sıradan demektir. Kelimenin kökeni Fransızcadan türemiştir. Fransızca kökenli bir kelime olması dolayısıyla yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında da yer almaktadır.

Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre kelimenin doğru yazımı "Monoton" şeklinde yazılışıdır. Monoton kelimesinin anlam ve doğru yazılışını gösteren cümleler aşağıda verildiği gibidir;