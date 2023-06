Montessori Eğitimi Nedir? Montessori Ne Demek, Etkinlikleri Neler?

Eğitimciler ve ebeveynler için "Montessori eğitimi nedir?" sorusuna yanıt olan açıklamaların büyük önem taşıdığı görülür. Bu nedenle "Montessori ne demek, nedir?" diyenlere özel olarak bu modelin özellikleri ve temel aldığı hususlar sıralanmalıdır. Daha sonra Montessori etkinlikleri kapsamında yer alan farklı aktivitelere örnek verilmesiyle birlikte bu pedagojik modelin yakından tanınması sağlanabilir.

Montessori Eğitimi Nedir?

"Montessori ne demek?" sorusuna cevap olan ayrıntılı bilgileri araştıran kişilere bu eğitim sisteminin özelliklerinden söz edilmelidir. İtalya'nın ilk kadın doktoru unvanına sahip olan Maria Montessori tarafından geliştirilen bu model, 1899 senesinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Kendi soy ismiyle aynı adı taşıyan bu eğitim modelini ortaya koyan Montessori, çocukların bireysel özelliklerini keşfetmeyi temel almıştır. Buna bağlı olarak "Montessori nedir?" sorusunu yanıtlayan, her bir çocuğun bireysel becerilerini ve ilgi alanlarını temel alan pedagojik eğitim sistemi hayata geçirilmiştir.

Montessori eğitiminin ön plana çıkan özelliği, bu sistemde her bir çocuğa gelişmekte olan birer birey olarak yaklaşılmasıdır. Yani Montessori eğitiminde her bir çocuğun ilgi alanlarına, kişisel becerilerine, özgül öğrenme hızına ve spesifik karakter özelliklerine bakıldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak incelenen eğitim modelinde çocukların hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeylere yönelik sınıflandırma yapıldığı görülür. Dolayısıyla Montessori sisteminde her bir çocuk kendine has özellikleriyle ele alınarak eğitim sürecine dahil edilir. Böylelikle çocuğun ilgi alanlarına yönelik olan aktivitelerle birlikte kendini geliştirmesi mümkün olur.

Montessori Eğitiminin Özellikleri Nelerdir?

Montessori eğitiminde çocuğa özgür bir öğrenme ortamının oluşturulması ve ilgi alanı dahilindeki materyallerin sunulması esastır. Bu bağlamda incelenen pedagojik eğitim sisteminin pek çok alana dair çeşitli etkinlikleri kapsadığı söylenebilir. Ancak Montessori eğitiminin kapsadığı aktivitelerden söz edilmeden önce bu sistemin yakından tanınması gerekir. Bu eğitim modelinin tam anlamıyla keşfedilmesini sağlayan ayrıntılar ise aşağıdaki gibidir:

Çocuğun kendine has bir varlık ele alınması ve özel, tek bir birey olarak gözlemlenmesi gerekir.

Eğitim sürecinin çocuğa fayda sağlaması için çevrenin detaylı bir şekilde hazırlanmış olması önemlidir.

Bu modelin uygulandığı çocukların kendileri için özel olarak hazırlanan ortamda istedikleri materyallerle ilgilenmeleri mümkündür.

Montessori eğitiminde çocuğun hatasını düzeltene kadar çeşitli etkinlikleri yeniden yapmasına izin verilir.

Montessori Etkinlikleri Nelerdir?

Her bir çocuğun özgür bir şekilde kendisi için özel olarak hazırlanan ortamda eğitilmesini içeren Montessori modeli pek çok aktiviteyi kapsar. Dolayısıyla bu eğitim modeli uygulanırken farklı etkinlikler ile aktivitelerin yapılması mümkündür. Ancak bu süreçte Montessori modeline göre belirlenen, çocukların hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri yansıtan unsurların dikkate alınması mühimdir. Böylece çocukların ilgi alanlarına ve karakteristik özelliklerine göre özgür bir eğitim ortamı hazırlanabilir. Montessori modeline göre çocukların özgür seçimlerden, hareket etmekten, sessiz ve temiz bir ortamda bulunmaktan ve bir şeyi tekrardan yapmaktan hoşlandıkları söylenebilir. Bu bağlamda Montessori eğitimi kapsamında yer alan etkinliklere aşağıdaki gibi örnekler verilebilir: