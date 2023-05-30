Mor Renk Nasıl Elde Edilir? Akrilik Ve Yağlı Boyada Mor Renk Hangi Renklerin Karışımıdır?

Moru oluşturmak için, kesinlikle mavi ve kırmızıya ihtiyaç vardır. Fakat değişik tonlarda morları oluşturmak için diğer renkler de karıştırılabilir. Mavi ve kırmızıya beyaz, sarı veya gri eklenerek daha açık bir mor yapılabilir. Siyahı, mavi ve kırmızıya dahil etmek daha koyu bir mor tonu meydana getirir. Temelde mor, kırmızı ile mavinin bir araya gelmesinden doğan herhangi bir rengi ifade eder. Ancak morun mükemmel tonunu elde etmek, bu iki renk haricinde daha fazla rengi dahil etmek anlamına gelebilir.

Mor Renk Nasıl Elde Edilir?

Mor eski çağlarda soylular ve sanatçılar tarafından sıkça tercih edilmiş bir renktir. Öyle ki Rönesans dönemi ressamları, eserlerinde zengin ve asillerin elbiselerini hep mor ile tasvir etmişlerdir. Bu yüzden kralların ve kraliçelerin rengidir.

Neolitik çağda, mağara adamları özel bitkisel karışımlarla bu rengi elde etmişlerdir. Günümüzde en sık bilinen ve uygulanan formül, kırmızı ve mavinin karıştırılarak morun oluşmasıdır.

Orta tondaki mor için, renklerin eşit oranda olduğundan emin olmak gerekir. Farklı koyuluklara ulaşmanın tek yolu, renklerle biraz deney yapmaktır. Morun, macenta, lila ve eflatun olarak sınıflandırılan çeşitli tonları vardır. Değişik koyuluklara sahip olmak için, renk oranları ayarlanarak denenmesi gerekir.

Açık Mor Renk Nasıl Elde Edilir?

Mor daha koyu bir görüntü oluşturduğundan, beyazla çok güzel bir şekilde aydınlanabilir. Sarı da bu rengi yumuşatmak için çok uygundur. Çünkü morun tamamlayıcı rengidir

Akrilik Boyada Mor Renk Nasıl Elde Edilir?

Akrilik boyalarla mor nasıl yapılır sorusunun cevabı, kırmızı ve mavidir. Bir sanatçı için hayalindeki rengi meydana getirmek o kadar kolay değildir. En başta, ne tür bir mor istendiğine karar verilmelidir. Çünkü bu sadece iki rengi karıştırmakla ilgili değildir, çok daha fazlasına hakim olmayı gerektirir.

Akrilik boyada mor yaparken kırmızı ve maviye ek olarak bazı farklı renklerden yararlanılır. Mesela, gül kurusuna yakınlaştırmak için karışıma pembe ve açık kahverengi eklenebilir. Aynı şekilde mürdüm moru yaparken biraz siyah ve bordodan yararlanılabilir.

Koyu ve soğuk tonlu bir mor için parlement mavisi yoğun olarak kullanılabilir. Siklamen rengi için mavi, kırmızı ve fuşya karıştırılabilir. Morun açık bir tonu olan lila, temel iki renge beyaz eklenerek açılması ile oluşur.

Sulu Boyada Mor Renk Tonları Nasıl Yapılır?

Birincil ve ikincil renkler vardır. Mor, yeşil veya turuncu gibi ikincil renklerden biridir. Renklerin kombinasyonunu yaparken, bir renk karıştırma tablosuna sahip olmak yararlıdır. Çünkü tüm renkler birleştirildiğinde, hangi tonların ortaya çıktığını görmeye yardımcı olur.

Tabloda birbirinin zıttı olarak bulunan iki renk birleştirildiğinde, aralarında yeni bir renk meydana gelir. Kırmızı ve mavi karşıtlardır ve bu iki renk buluştuğunda mor ile sonuçlanır. Sulu boya yapısı gereği soluk bir görünüm verir. Bu nedenle yoğun bir mor için, sıcak tonlu kırmızı ve soğuk tonlu mavi karıştırılmalıdır.

Sulu boyada rengi açmak akriliğe göre daha kolaydır. Su ile seyreltilmesi yeterlidir ve nispeten beyaza ihtiyaç yoktur. Diğer renk kombinasyonları içinse, sarı, lacivert, pembe ve kahverengiden (bordo) yararlanılabilir. Böylece renk isteğe göre sıcak ve soğuk hale gelir.