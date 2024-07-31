Morca Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Morca Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Mağaralar, hem doğal hem de kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. Bazı mağaralar, tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekmek amacıyla müze haline getirilmiştir. Bu mağaralar, hem doğal oluşumları hem de insan eliyle yapılmış sanat eserleri ile büyüleyici bir deneyim sunar. Bu mağaralara örnek verilecek olursa eğer bir tanesi Morca Mağarası'dır. Morca Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar, Müzekart geçiyor mu gibi sorular bu mağara hakkında çok şey öğrenmemizi sağlar.

Morca Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin güneyinde yer alan Taşeli Platosu'nda konumlanan Morca Mağarası, batıda Antalya Akseki ile doğuda Mersin Silifke arasında uzanan bu plato üzerinde bulunmaktadır. Morca Mağarası, Türkiye'nin bilinen en derin üçüncü mağarası olarak kayıtlara geçmektedir ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

Uzman ekipler 2 bin 150 rakımdaki girişinden halatlarla mağaraya iniyor.

Morca Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Morca Mağarası'na giriş ücretsizdir. Fakat girmek için uzmanların desteğine ve yönlendirmelerine ihtiyacınız olacaktır. Bu yüzden girerken çok dikkatli olmalısınız.