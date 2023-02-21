Moro Refleksi Nedir? Yenidoğan Bebeklerde Moro Refleksi Neden Olur ve Ne Zaman Kaybolur?

Moro refleksi nedir, Türkçe karşılığına bakacak olursak "sıçrama" olarak da ifade edilir. Yeni doğan bebeklerde moro refleksi neden olur, sorusu bizi yeni doğan bebeklerde davranış nedenlerine odaklanmamızı sağlar. El, kol motor kaslarıyla ilgili olan moro refleksi, her yeni doğan bebekte görülmektedir. Refleksler yeni doğan bebeklerde bir süre sonra kaybolmaktadır. Bu nedenle yeni doğan moro refleksi ne zaman başlar ve ne zaman kaybolur, buna baktığımızda ise 6 ay sonra kaybolmaktadır.

Moro Refleksi Nedir?

Refleksler, hayatımızda ani olaylara karşı verdiğimiz ve yönetemediğimiz tepkilerimizdir. Yetişkin olduğumuzda bazı reflekslerimiz kaybolmakta bazıları devam etmektedir. Bunun yanında yeni doğan refleksleri hayati öneme sahiptir. Yeni doğanın hayatta kalması ve güvenliği için gerekli ve gelişimini değerlendirmede önemli olan reflekslerdir. Bunlardan biri de moro refleksidir.

Moro refleksi, aniden duyduğu seslere ya da ani hareketlere verdiği tepkidir. Elle gürültü çıkarma, ani ses ya da kapı gıcırdaması bile refleksin ortaya çıkmasına neden olabilir. Sırt üstü yatan bebeğin başı biraz kaldırılarak baş arkaya doğru bırakılır ya da bebeğin iki elinden tutularak vücut hafif kaldırıldıktan sonra kollar aniden bırakılır. Bu durumda Moro 4 evreden oluşur. Bunlar:

1. Kollar omuzlardan itibaren gövdeden uzaklaşır.

2. Kollar dirseklerden itibaren düz bir şekilde uzatılır.

3. Kollar dirseklerden bükülür.

4. Kollar tekrar gövdeye yaklaşarak sakin duruma geçer. Bu hareketler sırasında parmaklar açılır ve genellikle bebek irkilerek ağlar.

Yenidoğan Bebeklerde Moro Refleksi Neden Olur ?

Yeni doğan bebeklerde refleksler, bebeğin sağlıklı olduğuna işarettir. Bebeğim ani ses ve gürültülere yanıt vermesi Moro refleksinin özelliğidir. Bebek bu refleksle kendini riske karlı korumaya almaktadır.

Moro Refleksi Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Kaybolur?

Moro refleksi, hamileliğin 28. haftasında belirmeye başlar ve 32. haftasında yeni doğan bebeğinki kadar olgunlaşmıştır. Hamileliğin ilk 4 ayında normal kabul edilen bu refleks, bebeğin sinir ve kas sisteminin gelişmesine bağlı olarak en geç 6. ayda kaybolur.

Bunların yanında refleks, dışarıdan herhangi bir uyaran olmadan kendi kendine ortaya çıkıyorsa ağır bir beyin lezyonundan şüphelenmek gerekir. Refleksin kendi kendine ortaya çıkması ağır beyin lezyonunu, refleksin hiç alınmaması santral sinir sisteminin zedelenmesi veya ağır bir hastalık tarafından baskılanmasını, tek taraflı olarak alınması refleksin alınmadığı ters taraftaki kol sinirinin felcini, köprücük kemiği kırıklarını, uzun sürmesi beyin hasarını düşündürür.