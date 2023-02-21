Moron Ne Demek? Argoda ve Psikolojide Moron Ne Anlama Gelir, Küfür Mü?

Günlük diyaloglarda duyulan ve hoşa gitmeyen pek çok kelime vardır. Bu tür ifadeler özellikle hoşa gitmeyen bir durum karşısında kullanılır. Moron kelimesi de bu tür olumsuzluk içeren kelimeler arasındadır. Dilimize İngilizceden gelen moron kelimesinin anlamı araştırılmıştır. Bu durumda moron ne demek sorusu karşımıza çıkacaktır. Halk arasında kullanılan moron kelimesi küfür mü veya hakaret mi sorusu da merak edilenler arasındadır. Moron ifadesi genellikle istenmeyen bir durum karşısında söylenen bir ifadedir. Psikolojide de kullanılan bu kavramın anlamını merak eden kullanıcılar internete başvurmuştur. Peki argoda ve psikolojide moron ne anlama gelir, küfür mü? Bu soruların cevabını merak eden pek çok kişi için her şey bu haberimizde...

Moron Ne Demek?

Moron ifadesi dilimize İngilizceden gelen ve olumsuzluk içeren bir kelimedir. Moron, zekâ geriliğini ifade eder. Moron IQ seviyesi 51-70 arası olan insanlara verilen bir isimdir. Psikoloji biliminde de hafif zihinsel geriliği olan, orta derecede zihinsel kusuru olan kimse olarak da ifade edilir.

Argoda Moron Ne Anlama Gelir?

Argoda moron ne anlama gelir sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Bir küfür şekli olan moron aptal, embesil gibi olumsuzluk içeren anlamlara gelir. Bu tür ifade özellikle istenmeyen bir işi yapan veya düzgün yapmayan kişiler için kullanılır. Hakaret içeren bu ifade olumsuzluk da doğurur.