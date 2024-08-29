Motive Gerçek Adı Nedir? Motive’nin Gerçek İsmi Ne, 2M Lakabı Nereden Geliyor?

Günümüzde rap müzik, Türkiye'de gençler arasında en çok dinlenen müzik türlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle 2010'lu yılların sonlarında, Ezhel, Ceza, Gazapizm gibi sanatçıların öncülüğünde Türkçe rap müziği büyük bir patlama yaşamış ve ana akım müzik sahnesinde önemli bir yer edinmiştir. Bu sayede birçok kişi rap müziği sevmiştir. Motive gerçek adı nedir, gerçek ismi ne, 2M lakabı nereden geliyor gibi sorular ise Motive hakkında edinilmesi gereken bilgileri edinmemizi sağlar.

Motive Gerçek Adı Nedir?

Motive, gerçek adı Tolga Serbes olan Türk rap sanatçısıdır. 24 Mart 2000 tarihinde İstanbul, Fatih'te doğmuştur. İstanbul'un Kağıthane semtinde yaşamaktadır. Motive, 832. Yanyol ekibinin bir üyesidir. Rap müzik kariyerine MOB bünyesinde başlamış ve daha sonra bu gruptan ayrılmıştır

Motive'nin Gerçek İsmi Ne, 2M Lakabı Nereden Geliyor?

Motive, rap yapmaya başlamadan önce break dansa olan ilgisinden dolayı kuzenlerine özenmiş fakat kilolu olduğu için bu alanda başarılı olamamıştır. Daha sonra yine kuzenlerinin önerisiyle rap müziğe yönelmiş ve bu alanda ilerlemeyi başarmıştır.