Ses benzerliği, yazım yanlışlarının en sık karşılaşılan nedenlerinden biridir. Telaffuz edilen kelimenin kulağa nasıl geldiği, çoğu zaman onun yazıya da öyle aktarılmasına neden olur. Ancak bir kelimenin nasıl söylendiğiyle, nasıl yazılması gerektiği arasında her zaman birebir bir ilişki bulunmaz. Özellikle yabancı kökenli sözcüklerde bu fark daha belirgin hâle gelir. Motosiklet nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı motosiklet mi motorsiklet mi gibi sorular doğru bilgiye ulaşmayı sağlar.

Motosiklet Nasıl Yazılır?

Yazım açısından doğru biçim "motosiklet" şeklindedir. Bu kelime, Fransızca kökenli "motocyclette" sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. "Moto" ve "siklet" bölümleri, kendi içinde anlam taşımaz; birlikte kullanıldığında bir ulaşım aracını ifade eder. Türkçeye geçerken bu kelime sadeleşmiş ve "motosiklet" biçiminde yerleşmiştir. Yani kelime "motor" kelimesiyle başlamaz; bu nedenle "motorsiklet" yazımı hatalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Motosiklet Mi Motorsiklet Mi?

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "motosiklet" biçimindedir.