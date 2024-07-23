MSKÜ, öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler arasında

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı/University Assesments & Research Laboratory [ÜniAr] tarafından yürütülen 2024 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA 2024) verileri açıklandı. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirme ve üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmaları yolunda bir yol gösterici olma amacıyla her yıl düzenli olarak yayımlanan araştırma sonuçları, bu yıl 126'sı devlet 74'ü vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören yaklaşık 51 bin öğrenciden veri toplanarak hazırlandı.

Üniversitelerden Genel Memnuniyet, Öğrencilerin Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı, Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği sıralamalarının yer aldığı TÜMA 2024 sonuçlarına göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), "Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması" kategorisinde 200 üniversite arasında 17. sırada yer aldı.

Her yıl paylaşılan TÜMA verileri sonuçlarına göre üst üste, en üst basamaklarda yer alan MSKÜ, 2024 yılında da yeniden ilk 20 üniversite arasında yer alarak bu yıl da başarısını sürdürdü.

Yine araştırmaya göre yerleşke ortamının çekiciliği, sosyal tesisler, yurt imkânları ve kalitesi, ulaşım rahatlığı, güvenlik, fiziki mekânların estetik ve kullanışlılığı, yerleşkenin konumlandığı çevrenin ölçüldüğü "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" sıralamasında MSKÜ, en başarılıları temsil eden "A" düzey üniversiteler içerisinde yer aldı. MSKÜ, "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet" sıralamasında da en iyiler arasında 23. sırada kendine yer buldu.