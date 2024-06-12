MSKÜ'de Mmezuniyet sevinci "10 bin 102 mezun "

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni Atatürk Stadyumu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 21. ve 24. Dönem Milletvekili Aydın Ayaydın, kurum müdürleri, MSKÜ akademisyenleri ile personeli, çok sayıda davetli, binlerce öğrenci ve ailesi katıldı.

Tören, mezun öğrencilerin selamlama geçidiyle başladı. Öğrenciler büyük bir gurur ve heyecanla ailelerini, öğretim üyelerini ve protokolü selamladı.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar yaptı.

Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşanan iki soykırımı lanetleyerek konuşmasına başlayan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin genç ve dinamik bir kurum olduğundan bahsetti.

Rektör Kaçar, "Muğla'mızın yerli ve yabancı herkesin ilgi odağı olması gibi, üniversitemiz de akademik niteliği, özverili çalışanları ve yaşanabilir güzel kampüsünden dolayı yükseköğrenime katılmak isteyen bütün öğrencilerin ilgi odağıdır. Bugüne kadar verdiğimiz mezun sayısı 100 bini aştı. Bugün 10 binden fazla profesyoneli daha toplumsal hayata dahil ediyoruz. Bu önemli günün en önemli mimarlarına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi. Konuşmanın ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere protokol tarafından başarı belgesi verildi. Tören sonunda mezun öğrenciler 10'dan geriye saydıktan sonra keplerini havaya fırlattı. Mezuniyet sevincini arkadaşlarına sarılarak paylaşan öğrenciler, ardından çalan müzikle doyasıya eğlendi.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılında yüzde 91,9 doluluk oranıyla 130 ön lisans, 117 lisans, 5 tezsiz yüksek lisans, 92 tezli yüksek lisans, 45 doktora olmak üzere toplam 389 programla aktif olan MSKÜ'de 10 bin 102 öğrenci mezun olarak yeni yaşamlarına uğurlandı.