MSÜ 2026 başvuruları başladı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026- MSÜ için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre adaylar başvurularını 29 Ocak tarihine kadaryapabilecek. Sınav 1 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuzda sınavın kapsamı, testlerin içeriği, değerlendirme sistemi ve askeri öğrenci seçim aşamalarına ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor. Adayların özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile bağlantılı koşulları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

YKS ADAYLARI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

MSÜ sınavı, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımı amacıyla düzenleniyor. Ancak YKS'ye girecek adaylar için de bu sınav büyük önem taşıyor. Çünkü sınavın soru yapısı ve süresi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Bu yönüyle MSÜ sınavı, TYT öncesinde önemli bir prova olarak değerlendiriliyor. SINAVIN İÇERİĞİ VE SÜRESİ

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Sınavda 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu yer alacak. Sosyal bilimlerde tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimlerinde ise fizik, kimya ve biyoloji soruları sorulacak. Adayların puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe ya da Temel Matematik testlerinden en az birinden 0.5 ham puan almaları gerekiyor.