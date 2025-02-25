MSÜ sınavından nasıl bir ders çıkarılmalı?

Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları gibi askeri eğitim kurumlarına girmek için ÖSYM tarafından yapılan 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz pazar günü yapıldı. Bu sınav her ne kadar asker olmak isteyen öğrenciler için yapılsa da her yıl binlerce üniversite adayı kendilerini denemek için MSÜ sınavına katılıyor. Çünkü MSÜ sınavının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'yle (TYT) oldukça benzer bir yapısı var. Adaylar bu sınava TYT'nin bir provası olarak katılıyor. 23 Şubat Pazar günü düzenlenen 2025-MSÜ sınavında 670 bin 700'den fazla aday katıldı. Adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi.

SÜRE YÖNETİMİNE ODAKLANIN

Sınav sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. Peki MSÜ sınavında gösterilen performanstan adaylar nasıl bir ders çıkarmalı? YKS'ye 4 ay kala nasıl bir çalışma programı izlenmeli? Uzmanlar, adayların artık MSÜ sınavında yaptıkları ya da yapamadıkları sorular üzerinde çok düşünmemesi, bu sınavda takılıp kalmaması gerektiğini belirtiyor. Bu sınavdan çıkarılacak en büyük ders, süre yönetim becerisinin olup olmadığı. Adayın kendisine şu soruyu sorması gerekiyor: "Ben bu sınavı yetiştirebildim mi?'' Çünkü TYT de süre yönetimini ölçen bir sınav. Bu nedenle kalan 4 ayda bol bol deneme sınavı çözmeye çalışın.



KAYGI SEVİYENİZE BAKIN, MOTİVASYONUNUZU KAYBETMEYİN

SABAH'A konuşan Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut, ''Öğrenciler sürekli deneme sınavlarına giriyorlar. Ancak ÖSYM ciddiyetinde ilk deneyimleri olan MSÜ, sınav performanslarını ölçme açısından oldukça önemli bir rol oynuyor. Kaygının sınav performansı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. MSÜ sınavı, kaygı düzeyini ölçme konusunda önemli bir fırsat sunar. Eğer kaygı düzeyi çok yüksekse ve sınav performansını olumsuz etkiliyorsa, uzman desteği almak faydalı olabilir" dedi. MSÜ sınavı sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenlere dair önemli değerlendirmelerde bulunan Tut, "MSÜ olumlu geçtiyse, adaylar için bu durum, doğru yolda olduklarının bir göstergesidir. Ancak rehavete kapılmamak gerekir. Öte yandan beklenen başarı elde edilemediyse dahi, YKS için motivasyonu kaybetmemek ve eksik konuları tamamlamak öncelikli hedef olmalıdır, yeterli zaman var" dedi.