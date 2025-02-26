MSÜ sınavından nasıl bir ders çıkarılmalı? Rehavete kapılmayın

Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları gibi askeri eğitim kurumlarına girmek için ÖSYM tarafından yapılan 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz pazar günü yapıldı. Bu sınav her ne kadar asker olmak isteyen öğrenciler için yapılsa da her yıl binlerce üniversite adayı da kendilerini denemek için MSÜ sınavına katılıyor. Çünkü MSÜ sınavının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'yle (TYT) oldukça benzer bir yapısı var. Adaylar bu sınava TYT'nin bir provası olarak katılıyor. 23 Şubat Pazar günü düzenlenen 2025-MSÜ Sınavı'nda 670 bin 700'den fazla aday katıldı. Adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi.