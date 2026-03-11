MSÜ sonuçları nasıl okunmalı? Netleri değil hataları analiz edin

Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları gibi askeri eğitim kurumlarına girmek için ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart'ta tamamlandı. Sınavda 645 bin 406 aday yarıştı. Sonuçlar 26 Mart'ta açıklanacak. Bu sınav her ne kadar asker olmak isteyen öğrenciler için yapılsa da her yıl binlerce üniversite adayı kendilerini denemek için MSÜ sınavına katılıyor. Çünkü MSÜ sınavının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'yle (TYT) oldukça benzer bir yapısı var. Adaylar bu sınava TYT'nin bir provası olarak katılıyor. Uzmanlara göre MSÜ, "Kaç net yaptım?" sorusundan çok daha fazlasını söylüyor. Asıl mesele, bu performansın YKS için nasıl okunacağı ve hangi derslerin nasıl çalışılması gerektiği.

HER YANLIŞ AYRI BİR MESAJ

MSÜ ile TYT aynı içerik ve aynı soru dağılımına sahip. Bu nedenle MSÜ'de ortaya çıkan tablo, TYT'de adayın karşılaşacağı tabloya oldukça yakın. Eğitim uzmanlarına göre MSÜ sonrası yapılan en büyük hata, sadece toplam nete odaklanmak. Oysa her yanlış, YKS için ayrı bir mesaj taşıyor.

Türkçe testinde uzun paragraflarda yapılan yanlışlar, bilgi eksikliğinden çok okuma hızının ve dikkat süresinin yetersizliğine işaret ediyor. Bu adaylar için çözüm, daha fazla konu çalışmak değil düzenli paragraf ve deneme pratiği yapmak.

Matematikte işlem hatalarıyla kaybedilen netler, adayın konuyu bilmediğini değil, sınav anında kontrol mekanizmasını kuramadığını gösteriyor. Buna karşılık problemi okuyup ne yapacağını anlayamamak ise temel kavram eksikliğine işaret ediyor ve konu tekrarını zorunlu kılıyor.

Sosyal bilimler ve fen testlerinde yapılan yanlışlar genellikle iki gruba ayrılıyor: Kavram karışıklığı ve acelecilik. Özellikle fen sorularında "bildiğini zannetme" tuzağı, yanlışların en sık nedeni olarak öne çıkıyor.

3 AŞAMALI ÇALIŞMA PROGRAMI

Uzmanlar, MSÜ sonuçlarına göre yapılacak çalışma planının şu 3 aşamada yapılması gerektiğini öneriyor:

1- ANALİZ: Adaylar, yanlış yaptıkları her soruyu konu, soru tipi ve hata nedeni başlıklarıyla sınıflandırmalı. "Bilmediğim için mi yanlış yaptım yoksa bildiğim halde mi?" sorusu bu aşamanın temelini oluşturuyor.

2- DERS BAZLI PLANLAMA: Türkçe netleri düşük olan adayların haftalık programlarında okumaanlama çalışmalarına her gün yer vermesi öneriliyor.

Matematikte sorun yaşayan adaylar içinse uzun konu tekrarlarından çok, nitelikli problem çözümü ve deneme analizi öne çıkıyor. Fen ve sosyal bilimlerde ise kısa ama düzenli tekrarlar, bilgi kaybını önlemede etkili oluyor.

3- DENEME STRATEJİSİ: MSÜ'den sonra denemeler "puan görmek" için değil, strateji geliştirmek için çözülmeli. Hangi testten başlandığı, hangi soruların sona bırakıldığı ve süre dağılımı mutlaka yeniden kurgulanmalı.