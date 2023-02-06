Muafiyet Sınavı Nedir? İngilizce Muafiyet Sınavı Zor Mu, Geçme Notu Kaç ve Kimler Girer?

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Muafiyet Sınavı Nedir?

Üniversitelerin bazı lisans bölümlerinde İngilizce eğitim zorunludur. Söz konusu bölümlerde ayrıntılı şekilde İngilizce eğitiminin verildiği hazırlık sınıfları vardır. Yani öğrenci 4 yıllık lisans programına başlamadan önce bu hazırlık programını başarı ile bitirmelidir. Hazırlık sınıfı eğitimi başlamadan önce öğrenciler İngilizce yeterlilik testine tabi tutulur. Bahse konu sınav muafiyet sınavı olarak adlandırılır. Bu sınavda üniversitenin istediği yeterliliğe sahip olan öğrenciler hazırlık sınıfını okumazlar. Direkt olarak üniversite lisans programında eğitim almaya başlarlar.

İngilizce Muafiyet Sınavı Zor Mu?

İngilizce muafiyet sınavı yıl içinde 2 kez yapılır. Bu sınavların ilki 1. Dönem başında yapılır. Söz konusu sınavda üniversitenin belirlediği standardın üzerinde not alan öğrenciler direkt olarak kendi bölümlerinde eğitim almaya başlarlar. Diğer muafiyet sınavı ise 2. Dönem başında yapılır. Bu sınavda başarılı olan öğrenci ise 2. Dönemdeki İngilizce derslerini almaz, ertesi yıl lisans programına katılmaya hak kazanır.

İngilizce muafiyet sınavı, ilgili üniversitenin ilgili kurulu tarafından hazırlanır. Yani tüm üniversitelerin muafiyet sınavı farklıdır. Zorluk derecesi de doğal olarak üniversitenin seviyesine göre değişebilir. Öğrencilik hayatınızda İngilizceye karşı ilgili bir öğrenci iseniz muafiyet sınavını kolay bir şekilde geçeceğinizi söyleyebiliriz.

Muafiyet sınavını geçmek öğrenci için büyük bir avantajdır. Öncelikle bu sınavı geçen öğrenciler ciddi bir zaman kazancına sahip olurlar. Hazırlık sınıfında ders alınacak süreci kişisel gelişim kapsamında değerlendirebilirler.

Muafiyet Sınavına Kimler Girer?

Muafiyet sınavına kimlerin gireceği de merak edilen konulardan biridir. Yabancı dil eğitiminin zorunlu olduğu lisans programını kazanan tüm öğrencilerin muafiyet sınavına girmesi gerekir. Muafiyet sınavını geçemeyen öğrenciler hazırlık sınıfını okumalıdırlar. Hazırlık sınıfı sonunda yapılacak İngilizce yeterlilik sınavında da istenen başarıya sahip olmaları gerekir.

Muafiyet sınavının geçme notunun kaç olduğu da merak edilen sorulardan biridir. Bu notun kaç olduğu üniversiteden üniversiteye değişir. Genel olarak muafiyet geçme notu 100 üzerinden 75 olarak belirlenmiştir. Üniversite kazanan öğrenciler, muafiyet sınavını geçmenin bilincinde olarak bu sınava hazırlanmalıdır. Sınavın geçilmesini müteakip hayata 1 yıl erken başlanacak demektir. Bu da doğal olarak büyük avantajdır.