Muallak Taşı Hikayesi - Muallak Taşının Sırrı Nedir, Nasıl Havada Duruyor?

Kaya görünümünde olan Muallak Taşı'nın İslam'ın temel hikayelerinden birine tanıklık ettiğine inanılır ve bu inanç ona özel bir kutsallık kazandırmaktadır. Bu nedenle Muallak Taşı hikayesi de manevi bir değere sahiptir. Gerek yapısıyla gerek görünüşüyle de merak eden bu oluşum gözlemlenirken "Muallak taşının sırrı nedir, nasıl havada duruyor?" sorularının cevapları merak edilir.

Muallak Taşı Hikayesi

Kubbet-üs Sahra'nın içinde bulunan Hacer-i Muallak taşı, İslam inancında büyük bir öneme sahiptir. Hz. Peygamber'in (asm) Mirac'a çıktığı kabul edilen kaya olarak bilinir. Bu taşın en geniş yeri 18 metre, en dar yeri ise 13.5 metredir. On bir basamaklı bir merdivenle taşın içine inilebilmektedir ve iç kısmı boş bir mekândır. Bu boşluk, içeriden tavana bakıldığında havada asılıymış gibi bir izlenim verir, bu nedenle de Hacer-i Muallak olarak anılmaktadır.

Ayrıca, Hz. İbrahim'in (as) oğlu Hz. İsmail'i kurban etmek için kullandığı taşın da bu olduğuna inanılmaktadır. Ancak, Muallak Taşı'nın tamamen havada olması, bazılarına göre imtihan sırrına ters düşebilir. Çünkü bu durum, insanların iman etmek zorunda kalacağı bir mucizeyi ortaya çıkarabilir. Ancak İslam inancına göre, imtihanın gereği insanların farklı ihtimallerle karşılaşması ve kendi akıllarıyla doğru yolu bulmalarıdır.

Muallak Taşı'nın bu şekilde havada durması, kainattaki yüzlerce ve binlerce kürenin, direksiz bir şekilde dönmesini sağlayan ve evrende dengenin devamını sağlayan kudrete benzer. Yer küresinin bile boşlukta durduğu düşünüldüğünde, Muallak Taşı'nın böyle bir durumu garip karşılanmaz. Bu durum, evrenin yaratılışındaki kudretin ve denge sisteminin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Muallak Taşının Sırrı Nedir, Nasıl Havada Duruyor?

Muallak Taşı'nın sırrı, jeolojik ve fiziksel yapıya dayanmaktadır. Kubbet-üs Sahra'nın içinde bulunan bu taş, sarkıt ve dikitler gibi kireç taşı oluşumlarından biridir. Bu oluşumlar, kalsiyum karbonatın suyun içindeki çökelmesi ve zamanla katılaşması sonucu meydana gelir.

Muallak Taşı'nın "havada asılı" gibi görünmesinin nedeni, iç kısmının boş olması ve taşın dış yüzeyinin zamanla erozyona uğraması sonucu oluşan bir formasyondur. Sarkıt ve dikitler gibi, Muallak Taşı da yerçekiminin etkisiyle aşağıya doğru büyümüş ve boş bir mekân oluşturmuştur. Bu boşluk, taşın içeriden tavana bakıldığında havada asılı gibi görünmesine neden olur.

Ancak taş, aslında fiziksel olarak havada durmaz; onun görünen kısmı, gerçekte yerçekimi etkisi altındadır ve taşın alt kısmı zemine doğru uzanır. Muallak Taşı'nın bu şekli, kireç taşı oluşumları ve erozyonun bir sonucudur ve doğal olarak oluşmuş bir jeolojik formasyondur.

Muallak Taşı'nın bu ilginç ve görsel olarak etkileyici yapısı, İslam mitolojisinde büyük bir öneme sahiptir ve Hz. Peygamber'in Mirac'a çıktığı kabul edilen yerlerden biri olarak kabul edilir. Bu taş, inananlar için manevi bir sembol ve Mirac'ın mucizevi gerçekliğini hatırlatan bir anıttır.