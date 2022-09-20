Muaviye Dönemi Özellikleri, Olayları ve Fetihleri – Muaviye Kimdir, Döneminde Hangi Savaşlar Yapıldı?

İşte Muaviye hakkında merak ettiğiniz her şeye yanıt alabileceğiniz içeriğimiz…

''Muaviye döneminde yapılan fetihler'' İslam tarihi araştırmayı sevenlerin en çok araştırdığı konulardan bir tanesidir. Dört halife devrinin sona ermesiyle İslam tarihinde adı daha sık geçmeye başlayan Muaviye ve döneminde yapılan fetihler ile ilgili merak ettikleriniz burada.

Peki Muaviye kimdir, Muaviye döneminin özellikleri nelerdir?

Muaviye Kimdir?

600'lü yılların başında Mekke'de doğmuştur. Fetih sırasında babasıyla birlikte Müslüman olmuştur. Muaviye Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber'e katiplik yapmıştır. Hz. Ömer döneminde askeri görevler verilen Muaviye, amcası olan Hz. Osman'ın halife olmasıyla daha rahat hareket etmeye başladı. Ordu ile ilgili aldığı görevleri başarıyla yerine getirmesi sebebiyle hem halifenin hem de halkın sevgisini kazandı.

Hz. Osman'dan sonra halife seçilen Hz. Ali'nin Hz. Osman'ın katledilişine sebep olan isyana destek verdiğini düşünüyordu bu yüzden son halife olan Hz. Ali'ye biat etmedi. Hz. Osman'ın yakın akrabası olması sebebiyle, suçsuz yere öldürülen amcasının kanını dava etmek üzere Şam halkından biat aldı.

Cemel Vakası'nda Hz. Aişe'ye karşı galip gelen Hz. Ali'nin kendisine tekrar biat teklifi göndermesinden dolayı Sıffin Savaşı'nı başlattı. Üç ay süren bu savaşın sonunda Hz. Ali ve Muaviye, Allah'ın kitabını esas alan iki hakem belirleyerek hakemlerden çıkacak kararın yeni halifeyi belirlemesi konusunda uzlaştılar.

Muaviye böylece Hz. Ali'nin ordusunun ikiye bölünmesine de yol açtı. Çünkü Hz. Ali ordusunun bir kısmı hakem belirleme durumuna onay verirken bir kısmı savaşmaları gerektiğine inanıyordu. Savaşın devam etmesi gerektiğine inanan askerler(hariciler) Hz. Ali'ye biat etmeyi bıraktılar.

Hz. Ali'nin Hariciler ile uğraşmasını fırsat bilen Muaviye, kendi seçtiği hakemin Muaviye'yi halife tayin etmesi üzerine Şam'dan biat aldı.

Muaviye Döneminde Hangi Savaşlar Yapılmıştır?

Haricilere yaptığı bütün biat çağrılarından olumsuz yanıt alan Hz. Ali'nin ordusu savaşlardan iyice yıpranmışken Muaviye bir kez daha bu durumu kullanarak birkaç yıl içerisinde Mısır, Irak, Hicaz ve Yemen'i ele geçirdi. Hz. Ali bu toprakları sonradan geri almayı başarsa da bu savaşlar askeri olarak ordusunun çok fazla yıpranmasına sebep olmuştur.

Hz.Ali'nin bir Harici tarafından şehid edildiğinden Muaviye çok istediği halifeliğe biraz daha yaklaşmıştır. Bu durumun hemen ardından Kudus'te biat alan Muaviye, Hz. Ali'den sonra halife seçilen oğlu Hz. Hasan'ın ordusuyla savaşmak üzere Irak'a doğru sefere çıktı.

Hz. Hasan ordusuna olan güvensizliğinden ve askerler arasında bitmek bilmeyen karışıklıklar çıkmasından dolayı bazı şartlar karşılığında halifeliği bırakabileceğini Muaviye'ye bildirmiştir. Kûfe'ye giderek kendisinden ve halktan biat alan Muaviye böylece istediği konuma sonunda gelmiş oldu.

Doksan yıl İslamiyet üzerinde hüküm sürecek Emevi Devleti de bu şekilde kurulmuş oldu.

Muaviye Dönemi Özellikleri

Muaviye'nin halifeliği resmen başladıktan sonra Muaviye valiliklerde görevlendirdiği kimseler aracılığıyla çok sert politikalar izlemiştir. Özellikle Hz. Ali propagandasına kesinlikle izin vermeyen Muaviye, gerektiğinde de çok sert politikalar uygulanmasına izin vermiş, bunun yanında Hariciler ile de savaşmıştır.

Muaviye, Hariciler ile olan savaşta Hz. Ali'ye biat edenlerden faydalanarak iki tarafın bir kez daha savaşmasına sebep olmuştur. Hariciler bu savaştan mağlup ayrıldıklarında ise Hz. Ali'ye biat eden gruba siyasi baskı uygulayıp onları etkisiz hale getirmiştir.

Muaviye Döneminde Yapılan Fetihler

İslam coğrafyasında on yıldır süren karışıklıklar sebebiyle durma noktasına gelen fetih hareketleri Muaviye döneminde üç farklı cephede yeniden başlamıştır. Bizans üzerine 662 yılından itibaren 42 yeni sefer düzenlenmiştir. İslami dönemdeki ilk İstanbul kuşatmasını karadan ve denizden gerçekleştirmiştir. 670 yılında Kapıdağ Yarımadası'nı ele geçirmiştir.

İkinci cephede Horasan ve Sind taraflarında hakimiyetten çıkan bazı bölgeleri yeniden kontrol altına alarak yeni fetihler gerçekleştirmiştir. Toharistan, Kuhistan ve Semerkant alınarak doğu hükümdarlarından bazıları vergiye bağlanmıştır.

Üçüncü cephede ise bölgeyi yeniden fethederek üs olarak kullanılması amacıyla Kayrevan karargah şehrini kurmuştur.