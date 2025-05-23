Muayene Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Muayene Mi Muayne Mi? e1

Gün içinde kullanılan bazı kelimeleri yazıya dökerken hatalar yapabiliriz. Yazımını yanlış olarak öğrendiğimiz kelimeleri düzeltmek ne yazık ki biraz zaman alabilir. Bu sebeple yazımından emin olamadığımız kelimeleri TDK aracılığı ile kontrol etmek oldukça önemlidir. Yazımı sıklıkla kontrol edilen ve hatalar yapılan kelimeler arasında da muayne kelimesi de ilk sıralarda yer almaktadır. Muayene nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı muayene mi muayne mi sorusu da TDK'de sıklıkla aranmaktadır.

Muayene Nasıl Yazılır?

Yazımı karıştırılan kelimeler arasında yer alan muayene kelimesi " muayene" olarak yazılmaktadır. Muayene kelimesi de Arapça kökenli kelimeler arasındadır. Kelime anlam olarak, bir şeyi veya bir yeri gözden geçirme ve kontrol etme anlamına gelmektedir. Kelime genellikle tıp alanında sağlık muayenesi anlamında kullanılmaktadır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Muayene Mi Muayne Mi?

Yazı yazarken hata yapmamak adına kelimeleri kontrol etmek ve TDK'den yararlanmak oldukça önemlidir. TDK'ye göre de kelimenin doğru yazımı " muayene" şeklinde olmalıdır. Muayne şeklinde olan yazım hatalıdır.