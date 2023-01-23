Muazzez İlmiye Çığ Kimdir? Muazzez İlmiye Çığ Hayatı, Kitapları ve Sümeroloji Çalışmaları

Muazzez İlmiye Çığ kimdir sorusuna ünlü Sümerologlarımızdan biridir yanıtını vermek mümkündür. Birçok farklı araştırmada önemli çalışmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ kitaplarıyla öne çıkan tarih insanlarındandır. Muazzez İlmiye Çığ Sümeroloji çalışmaları, Sümer tabletleri üzerinedir. Bu alanda derin araştırmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ hayatı, kitapları ve Sümeroloji çalışmaları ilgili tüm merak edilenleri yazımızın devamından okuyabilirsiniz.
Muazzez İlmiye Çığ, bilim insanı, tarihçi ve Sümerologtur. 20 Haziran 1914 senesinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Kırım göçmenlerindendir. 1919 senesinde İzmir'de yaşayan ailesi Yunanlılar tarafından şehrin işgal edilmesi ile birlikte daha güvenli bir yer olan Çorum'a yerleşmişlerdir. Burada ilkokul öğrenimine başlayan Muazzez İlmiye Çığ, Bursa'da Bizim Mektep adı verilen özel okulda öğrenim görmeye devam etmiştir. Daha sonra Bursa Kız Muallim Mektebi sınavını kazanmıştır. Babası gibi öğretmenlik mesleğini seçen ünlü Sümerolog daha sonra Eskişehir'e atanmıştır. Burada 4,5 yıl hizmet vermiştir.
Daha sonraları Atatürk'ün emri ile kurulan AÜ dil ve Tarih Corafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kayıt yaptırmıştır. Burada Nazi yönetiminden kaçarak Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock'tan dersler almıştır. Daha sonra Sümer ve Akad dilleri derslerini de Prof Dr. Benno Landsberger'den almıştır. Ankara Üniversitesini ise 1940 senesinde bitirmiştir.
Üniversite mezuniyeti sonrasında İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesine Belgeler Arşivi uzmanı olarak atanarak vazifesine devam etmiştir. Bu müzede ise 31 yıl boyunca görev yapmıştır. Tüm bu süre zarfında da Sümer, Hitit ve Akad dillerinde birçok tableti temizlemiş, sınıflamış ve numaralara ayırmıştır. Arkeoloji alanında da 1972 senesinde emekliye ayrılmıştır. Emeklilik sonrasında ise yurtdışında yaşamaya başlamıştır.
Sümer, Hitit ve Akad dillerinde yazılan birçok tablet üzerinde araştırmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ birçok eser vermiştir. Eserleri arasında dikkati çekenler şunlardır:
Eserleri Muazzez İlmiye Çığ tarafından kaleme alınmıştır.