Muazzez İlmiye Çığ Kimdir? Muazzez İlmiye Çığ Hayatı, Kitapları ve Sümeroloji Çalışmaları

Muazzez İlmiye Çığ kimdir sorusuna ünlü Sümerologlarımızdan biridir yanıtını vermek mümkündür. Birçok farklı araştırmada önemli çalışmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ kitaplarıyla öne çıkan tarih insanlarındandır. Muazzez İlmiye Çığ Sümeroloji çalışmaları, Sümer tabletleri üzerinedir. Bu alanda derin araştırmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ hayatı, kitapları ve Sümeroloji çalışmaları ilgili tüm merak edilenleri yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Muazzez İlmiye Çığ Kimdir?

Muazzez İlmiye Çığ, bilim insanı, tarihçi ve Sümerologtur. 20 Haziran 1914 senesinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Kırım göçmenlerindendir. 1919 senesinde İzmir'de yaşayan ailesi Yunanlılar tarafından şehrin işgal edilmesi ile birlikte daha güvenli bir yer olan Çorum'a yerleşmişlerdir. Burada ilkokul öğrenimine başlayan Muazzez İlmiye Çığ, Bursa'da Bizim Mektep adı verilen özel okulda öğrenim görmeye devam etmiştir. Daha sonra Bursa Kız Muallim Mektebi sınavını kazanmıştır. Babası gibi öğretmenlik mesleğini seçen ünlü Sümerolog daha sonra Eskişehir'e atanmıştır. Burada 4,5 yıl hizmet vermiştir.

Daha sonraları Atatürk'ün emri ile kurulan AÜ dil ve Tarih Corafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kayıt yaptırmıştır. Burada Nazi yönetiminden kaçarak Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock'tan dersler almıştır. Daha sonra Sümer ve Akad dilleri derslerini de Prof Dr. Benno Landsberger'den almıştır. Ankara Üniversitesini ise 1940 senesinde bitirmiştir.

Üniversite mezuniyeti sonrasında İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesine Belgeler Arşivi uzmanı olarak atanarak vazifesine devam etmiştir. Bu müzede ise 31 yıl boyunca görev yapmıştır. Tüm bu süre zarfında da Sümer, Hitit ve Akad dillerinde birçok tableti temizlemiş, sınıflamış ve numaralara ayırmıştır. Arkeoloji alanında da 1972 senesinde emekliye ayrılmıştır. Emeklilik sonrasında ise yurtdışında yaşamaya başlamıştır.

Muazzez İlmiye Çığ Eserleri ve Kitapları

Sümer, Hitit ve Akad dillerinde yazılan birçok tablet üzerinde araştırmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ birçok eser vermiştir. Eserleri arasında dikkati çekenler şunlardır:

Kur'an İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni 1995

Sümerli Ludingirra- Zaman Tüneliyle Yolculuk 1996

İbrahim Peygamber- Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre 1997

İnanna'nın Aşkı/ Sümer'de İnanç ve Kutsal Evlenme 1998

Zaman Tüneliyle Sümer'e Yolculuk 1998

Hititler ve Hattuşa/ İştar'ın Kaleminden 2000

Gılgameş/ Tarihte İlk Kral Kahraman 2000

Ortadoğu ve Uyarlık Mirası 1 ve 2

Sümer Hayvan Masalları 2003

Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği 2004

Vatandaşlık Tepkilerim 2004

Atatürk Düşünüyor 2005

Sümerlilerde Tufan/Tufan'da Türkler 2008

Eserleri Muazzez İlmiye Çığ tarafından kaleme alınmıştır.