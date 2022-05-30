Mübalağa Nedir? Söz Sanatlarından Abartma - Mübalağa Ne Demek, Örnekleri Neler?

Söz sanatları, edebiyat eserlerinde sıklıkla kullanılan ve anlamı daha güzel ve etkili yapan bir yapıdır. Kavram olarak yabancı gelen bu söz sanatlarını gündelik yaşantımızda çok defa kullanırız. Edebiyat derslerinde ve sorularda karşılaştığımız bu söz sanatlarını bazen karıştırmak da mümkün. Önemli bir söz sanatı olan mübalağa, diğer adıyla abartma sıklıkla kullandığımız bir tabirdir. Eski dönemlerden bugüne kadar gelen bu kavramın anlamı her daim merak uyandırmaktadır. Arapça kökenli bu kelimenin dilimizde sıkça kullanıldığı bir gerçektir. Arapça bir isim olan mübalağa nedir? Pek çok kişi, mübalağa nedir sorusunu karıştırmıştır. Abartıcılık anlamına gelen bu söz sanatının kullanım amaçları hemen hemen aynıdır.

Mübalağa Ne Demek?

Mübalağa, Türk Edebiyatında sıkça karşımıza çıkan, eski dönemlerden beri kullanılan bir kavramdır. Mübalağanın kelime anlamı, bir şeyi olduğundan daha büyük, daha çok ve daha önemli gösterme tutumudur. Bu söz sanatı daha çok şiirlerde kullanılır. Şairler duygu ve düşüncelerini okuyucularına daha kolay iletebilmek için bu söz sanatına başvurur. Bu kelime özellikle sürekli abartılı konuşanlar kimseler için de söylenir.

Mübalağa Nedir?

Mübalağa, abartma kelimesi olarak bilinen, bir düşünceyi aşırı derecede büyüterek ya da küçülterek anlatma eylemini gösteren söz bilim terimidir. Yunan ve Latin yazılarında, abartıcılığın iki modeli vardır. Olmayacak bir dileğin gerçekleşmesiyle, sayılamayacak sayı biçiminde karşımıza çıkar.

Olmayacak bir dileği olağanüstü bir kişi yani kahraman gerçekleştirir. Sözü söyleyen kişi, bu sanata başvurarak okuyucuyu etkilemeyi ve okuyucunun aklında derin bir iz bırakmayı hedefler. Kişi yaşadığı durumları ve olayları yoğun bir şekilde dile getirmektedir.

Mübalağa Sanatı Örnekleri

Yaygın kullanılan söz sanatlarından birisi olan mübalağaya dair pek çok örnek vardır. Bu örnekler şu şekildedir;

"O akşam yakamozlar gibiydi bakışların

Akdeniz, gözlerinin damlasıydı o akşam"

Sanatçı ikinci dizede, sevgilisinden akan tek bir gözyaşının Akdeniz'e denk olduğunu söyleyerek mübalağa yapmıştır.

"Fakat yine üzülme, müsterih ol.

Kabirde böceklere ezberlettim güzelliğini."

Bu dizelerde geçen anlam, ölse dahi kabirdeki böceklerin sevgilisinin güzelliğinden haberdar olduğunu kastederek mübalağa sanatını gerçekleştirmiştir.