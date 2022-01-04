Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Mücadele Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Mücadele Kelimesinin Anlamı Nedir?
Giriş Tarihi: 4.1.2022 11:58

Mücadele Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Mücadele Kelimesinin Anlamı Nedir?

Mücadele Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Mücadele Kelimesinin Anlamı Nedir?

Mücadele kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Bir amaca ulaşmak için verilen zorlu çalışma ve tarafların birbirine isteklerini kabul ettirmek için uğraş verilen çetin çaba için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen mücadele kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin hoş yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bu unsurun dilimizi daha zengin ve edebi bir hale getirmesidir. Arapça kökenli bir kelime olan mücadele kelimesinin bilinen üç tane eş anlamlısı vardır. Mücadele kelimesinin eş anlamlısı nedir ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Mücadele Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Savaş ( Türkçe bir kelimedir)
  • Harp ( Arapça kökenli bir kelimedir)
  • Kavga ( Fransızca kökenli bir kelimedir)

Bu kelimelerin hepsi mücadele sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Mücadele Kelimesinin Anlamı

Amaç edinilen şeye ulaşmak için ya da tarafların isteklerini birbirine kabul ettirmek için giriştikleri zorlu çaba anlamına gelir.

Mücadele Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Hayatım hep zorluklarla geçti, başkalarının kolayca elde ettiği şeyler için ben hep mücadele ettim.
  • Avukat öyle dişli çıktı ki verdiği mücadeleye hayran olmamak elde değil.

Mücadele Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Bu halk, özgürlüğü ve toprakları için büyük savaşlar vermiş bir halktır.
  • Ömrü boyunca adaletten yana olan, haksızlıklarla savaşan bir insandı Ahmet Amca.
  • Meğer herkes bu indirimi bekliyormuş resmen mağazada harp çıktı.
  • Yakın tarihte dünyanın gidişatını değiştiren büyük harpler oldu.
  • Sokak hayvanlarının hakları için kavga etmekten geri durmayacağız.
  • Babam diktatör bir adamdı, eğer fikirlerine katılmazsak hemen kavga ederdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mücadele Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Mücadele Kelimesinin Anlamı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA