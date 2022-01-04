Mücadele Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Mücadele Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin hoş yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bu unsurun dilimizi daha zengin ve edebi bir hale getirmesidir. Arapça kökenli bir kelime olan mücadele kelimesinin bilinen üç tane eş anlamlısı vardır. Mücadele kelimesinin eş anlamlısı nedir ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Mücadele Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Savaş ( Türkçe bir kelimedir)

Harp ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Kavga ( Fransızca kökenli bir kelimedir)

Bu kelimelerin hepsi mücadele sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Mücadele Kelimesinin Anlamı

Amaç edinilen şeye ulaşmak için ya da tarafların isteklerini birbirine kabul ettirmek için giriştikleri zorlu çaba anlamına gelir.

Mücadele Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Hayatım hep zorluklarla geçti, başkalarının kolayca elde ettiği şeyler için ben hep mücadele ettim.

Avukat öyle dişli çıktı ki verdiği mücadeleye hayran olmamak elde değil.

Mücadele Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı