Mücerret Ne Demek? Ruh-i Mücerret Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mücerret ne demek için ortaya çıkarılacak bilgiler birçok alandan olacaktır. Buna sebep olacak etken Mücerret kelimesinin kökeni ve etimolojisi konusudur. Bu konu her kelimenin ihtiyaç duyduğu bir yapıdır. Daldan dala atlar gibi olsa da Mücerret cümle içinde kullanımı da konunun daha aktif olmasını sağlar. Sonlara doğru gelindiğinde İstiklal Marşı'nda Mücerret ne anlama gelir için bir şeyler söylemek yerinde olacaktır. Sonuçta ruh-ı mücerret ne demek bu noktada geçmektedir.

Mücerret Ne Demek?

Mücerret kelimesinin anlamı değil anlamları vardır. Bu anlamlar birbirinden bağımsız şekildedir. Mücerret kelimesi cümle içerisinde kullanıldığında hem isim hem de sıfat olarak kullanılma özelliğine sahiptir. Mücerret kavramının ne anlama geldiği sıfat ve isim olarak cümle içerisinde kullanılarak anlatılacaktır. İlk cümle: Yavrum! Gençsin, dilbersin, mücerretsin. Bu cümledeki mücerret kavramının anlamı evlenmemiş veya bekar şeklindedir. İkinci cümle: Siz mücerret bir kanun ve nizamı tutturmuşsunuz ve öylece de yürüyorsunuz. Bu cümledeki mücerret kavramının anlamı eskimiş şeklindedir. Yani mücerret kelimesinin hem bekar, evlenmemiş hem de eskimiş anlamları vardır.

Mücerret Kelimesinin Kökeni ve Etimolojisi Nedir?

Bir kelimenin kökeni ve etimolojisi gerekli görülen bir yargıdır. Çünkü kelimenin özelliklerini bilmek ve cümle içerisinde ona göre kullanmak doğru olandır. Bu da kelimenin kökeni ve etimolojisin araştırılmasından geçmektedir. Mücerret kelimesinin etimolojisi gerçekleştiğinde kökeninin Arapça olduğu sonucuna varılmaktadır.

İstiklal Marşı'nda Mücerret Ne Anlama Gelir?

Bu başlık adı altında mücerret kelimesinin anlamından önce İstiklal Marşı'na değinmek gerekir. Bilindiği gibi İstiklal Marşı Türk milletinin marşıdır ve bu doğrultuda önemli olduğu vurgulanabilir. İstiklal Marşı'n her kıtası önemli ve kıymetli cümlelere sahiptir. Aynı şekilde mücerret kelimesinin geçtiği kıta da değerli bir yargıyı ifade etmektedir. Ayrıca bu yargı Mehmet Akif Ersoy kaleminden çıkarak günümüze kadar gelmiştir. İstiklal Marşı'nda mücerret kelimesi şu cümlede geçmektedir:

Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;

Buradaki mücerret kelimesinin anlamı soyut bir anlamdadır. Buradaki soyut anlam ise ruhtan gelmektedir. Dolayısıyla naaşın bir ruh gibi topraktan çıkacağı belirtilmektedir.