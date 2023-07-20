Mucize değil çalışmamın karşılığı

YKS Eşit Ağırlık puan türünde birinci olan Emre Ekici, "Sınavdan önce böyle bir sonuç beklemiyordum. Hâlâ şoktayım. Benim için gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Başarım, son bir yılın çalışmasının verdiği bir mucize değil, 12 yıllık eğitim hayatımda verdiğim emeğimin karşılığıdır" dedi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan baba Yakup Ekici ise "Aslında bu başarının arkasında eşim var. Kendisi okul birincisiydi. 1999'da Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi'nden birlikte mezun olduk. Okul birinciliği için yarışırken tanıştık. Birincilik eşime nasip oldu, ben ikinci oldum. Daha sonra evlendik" dedi. Anne Mine Ekici'nin 1999'da katsayı engeline rağmen Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandığı, ancak 28 Şubat sürecindeki başörtüsü ve ikna odaları gibi dayatmalardan dolayı okula kabul edilmeyeceği korkusu ile gidemediği ortaya çıktı. Okuma azminden vazgeçmeyen anne Ekici'nin sonra İlahiyat Fakültesi'ni bitirdiği belirtildi.