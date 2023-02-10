Müdahil Ne Demek? Müdahil Ne Anlama Gelir, Dahil İle Arasındaki Fark Nedir?

Müdahil ne demek araştırması için öncelikle TDK kaynaklarını kullanabilirsiniz. Müdahil ne anlama gelir? TDK kaynaklarında müdahil kelimesinin anlamı ile ilgili merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Müdahil cümle içinde kullanımı konusunu araştırarak bu terimi çok daha ayrıntılı şekilde kavrayabilirsiniz. Müdahil kelimesini yaygın şekilde kullanan çok sayıda insan olduğunu da görebilirsiniz. Dahil ve müdahil arasındaki fark yazımızın devamında.

Müdahil Ne Demek?

Müdahil kelimesinin anlamı ile ilgili küçük bir araştırma yaptığınızda bu kelimenin "karışan" anlamına geldiğini görebilirsiniz. Bu terim genellikle hukuk alanında kullanılır. Bu kelimenin daha çok müdahil olmak şeklinde kullanıldığına şahit olursunuz. Hukukta yargılama başladıktan sonra davaya katılan kişi ya da kurumlar müdahil olabilirler. Şikâyetçi ya da müşteki adı verilen kişinin dava başladıktan sonra davaya katılması halinde bu kişi de müdahil olarak adlandırılır.

Davaya müdahil olmak, hukuk davası başladıktan sonra şikâyetçi ya da müştekinin davaya katılmasını ifade eder. Davaya konu olan ve zarar gören kişinin davaya müdahil olması için bu durumun mahkeme tarafından da kabul edilmesi gerekir.

Müdahil Ne Anlama Gelir?

Hukuk davalarına karışan kişi, davaya müdahil olmuş kabul edilir. Davaya karışan da üçüncü taraf olarak isimlendirilir. Bunun yanında mağdurun yanında olan avukat da müdahil olarak adlandırılır. TDK kaynaklarında da müdahil kelimesinin "karışan, dahil olan" şeklinde tanımlandığı görülür.

Müdahil olmak deyimi genellikle hukuk literatüründe kullanılsa da günlük hayatta da yaygın olarak kullanılır. Günlük konuşma dilinde de bu kelimenin dilimize yerleştiğini görebilirsiniz. Müdahil kelimesinin cümle içinde kullanımı konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri inceleyerek konuya hakimiyetinizi artırabilirsiniz.