Müddeabih Ne Demek? Müddeabih Kelimesinin Kökeni ve Hukuktaki Anlamı Nedir?

Müddeabih kelimesi çoğunlukla hukuksal yazışmalarda karşımıza çıkan bir terimdir. Halk arasında günlük sohbetlerde neredeyse hiç kullanılmayan, geçmeyen bir kelime olduğu için anlamı da bilinmemektedir. Genel kültürümüzü zenginleştirmek adına anlamını bilmediğimiz kelimeler hakkında detaylı fikir sahibi olmak oldukça yarar sağlayan bir eylemdir. Bu noktada müddeabih ne demek, kökeni ve hukukta anlamı nedir incelemek gereklidir.

Müddeabih Ne Demek, Kökeni Nedir?

Hukuksal bir terim olan müddeabih kelimesinin TDK sözlüğü karşılığı 'davaya konu olan şey, durum' şeklindedir. Her iki tarafın olduğu davada iki tarafında çözümlenmesini istediği durum yahut davaya neden olan çekişmeye hukukta 'müddeabih' denmektedir. Arapça kökenli bir kelime olan müddeabih yine Arapça olan ve dava eden, iddia eden anlamına gelen 'muddai' kelimesinden türemiş ve dilimize girmiştir.

Müddeabih Hukukta Anlamı

Hukuksal yazışmalarda, davalarda sıklıkla kullanılan müddeabih kelimesi bazen dava konusu bazen tarafların çözümlenmesini talep ettikleri konu yahut dava tutarı, miras gibi durumları ifade etmektedir. Hukukta müddeabih kelimesinin en net ve genel anlamı ise şöyledir; mahkemelerde para ile çözümlenebilen ya da davaya sebep olan çekişmenin maddi karşılığının olması durumunda, davaya ve talebe neden olan değerdir. Örnek vermek gerekirse, yüz bin liralık bir alacak verecek davasının müddeabihi davaya neden olan tutar olan paradır.