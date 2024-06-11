Müddet Eş Anlamlısı Nedir? Müddet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük hayatta iletişim ve dili doğru kullanmak oldukça önemlidir. Yeni kelimeler öğrenmek ise bireylerin kendilerini geliştirmelerine, iletişim becerilerini güçlendirmelerine ve genel olarak daha geniş bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur. Bunun için müddet eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nedir öğrenmek gerekir.

Müddet Eş Anlamlısı Nedir?

Arapçadan alınan sözcüklerden biri olan müdde,Türkçede "süre" anlamına gelmektedir. Bu kelime, hem eski metinlerde hem de günümüz dilinde aynı anlamda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre "müddet" kelimesi ile eş ve benzer anlamlara sahip olan anlamdaş sözcükler şunlardır:

Süre

Devir

Dönem

Vakit

Zaman

Aralık

Periyot

Saat

Sürek

Zaman aralığı

Bu kelimeler, "müddet" kelimesinin ifade ettiği zaman aralığı veya süre kavramını ifade etmek için kullanılabilir.

Süre Cümle İçinde Kullanımı ile İlgili Örnekler

Süre kelimesi Arapça kökenlidir ve Arapça "sura" kökünden gelmektedir. Anlamına bakıldığında, "zaman, devir, dönem" gibi kavramları ifade ettiği görülmektedir. Müddet ile aynı anlama sahip bir sözcük olan sürenin, cümle içinde kullanımına örnek olarak şunlar verilebilir:

İlaç, belirli bir süre boyunca düzenli olarak kullanılmalıdır.

Toplantının süresi ne kadar olacak?

Film, oldukça uzun bir süre boyunca gösterimde kalacak.

Bu projenin tamamlanması bir süre alabilir.

Yarışmacılar, belirlenen süre içinde görevlerini tamamlamak zorundalar.

Okulun tatil süresi, iki haftadan fazla olacak.

Doktor, iyileşme sürecinin ne kadar süreceğini tahmin edebilir.

Gece boyunca devam eden etkinliğin süresi oldukça uzundu.

Projenin tamamlanması için gereken süre, 3 ay olarak belirlendi.

Toplantının süresi,1 saati geçmeyecek şekilde planlandı.

Bu örneklerde "süre" kelimesi, belirli bir zaman aralığını ve müddeti ifade etmek için kullanılmıştır.