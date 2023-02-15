Mufassal Ne Demek? Mufassal Sureler Nelerdir, Osmanlıca Kelimenin Anlamı Nedir?

Konu başlığında yer alan mufassal kavramı Arapça kökenli bir kavramdır. Dolayısıyla yabancı olduğumuz bir kavramdır. Mufassal kavramının ne olduğunu açıklamak için ilk önce kullanıldığı alanlara bakmak gerekir. Çünkü kullanıldığı alanlarla birlikte anlam kazanmaktadır. İlk olarak dini bir anlamı olduğundan bahsedilebilir. Aslında dini anlamdan ziyade bazı surelerin şeklini betimleyen bir kavram olduğu söylenebilir. Ayrıca ikinci olarak mufassal kavramı Osmanlı dönemindeki bir defteri de simgelemektedir. Fakat bu iki alan harici mufassal kavramının elbette ki bir anlamı vardır. Türk Dil Kurumundan hareketle mufassal kavramının anlamı "ayrıntılı" demektir.

Mufassal Sureler Nelerdir?

Mufassal sureler İslam dininde var olan şeylerdir. İslam dininde bu özellikteki surelerin mufassal olarak adlandırılmasının bir nedeni vardır. Öncelikle mufassal kelime anlamına bakıldığında ayrıntılı anlamını barındırdığı bir önceki başlıkta belirtilmiştir. Fakat mufassal, sureler ile birlikte ele alındığında anlamda değişikler yaşanabilir. Bu değişikliğe yönelik söylenecek ilk şey ise mufassal surelerinin ortak özelliği barındıran bir olguya atıfta bulunabileceğidir. Anlatılanlardan hareketle Kur'an-ı Kerimde geçen kısa surelere mufassal sureler denmektedir. Yine mufassal sure de surenin kısa olduğunu belirten bir anlama sahiptir.

Mufassal Defter Ne Demek?

Mufassal ayrıntılı anlamına sahiptir. Fakat mufassal sureler ayrıntılıdan ziyade surelerin kısa olduğunu belirtmektedir. Şimdiki konu başlığı olan mufassal defter ise farklı bir anlamı taşımaktadır. Bu anlam için Osmanlı dönemini vurgulamak gerekir. Çünkü bu dönemde bir şey için kullanılan kavramdır. Bir şey olarak nitelendirilen şey ise defterdir. Dolayısıyla mufassal defter Osmanlı dönemindeki eyalet ve sancakların tarihlerinin yazıldığı bir defteri temsil etmektedir. Ayrıca eyalet ve sancakları anlatan bu tarih defter ayrıntılı bir şekilde yazılmaktadır.